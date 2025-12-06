Κλειστή η Λεωφόρος Αθηνών λόγω κατολίσθησης - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η Αττική μετρά τις πληγές της από το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron και οι καταστροφές συνεχίζονται. Τα ξημερώματα βράχια έπεσαν στο Δαφνί, στο ρεύμα της Λεωφόρου Αθηνών προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία.



Συγκεκριμένα, λόγω της κατολίσθησης, έχουν κλείσει οι 2 από τις 3 λωρίδες με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφοριακό χάος.





Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ενώ αρμόδια συνεργεία σπεύδουν στο σημείο για να απομακρύνουν τα βράχια και να ανοίξουν ξανά όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας.



Όπως τονίζεται από την αστυνομία, τα βράχια έπεσαν στο οδόστρωμα και έως ότου καθαριστεί ο δρόμος, οι δύο λωρίδες θα παραμείνουν κλειστές.