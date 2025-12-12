Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών - Κορίνθου το Σαββατοκύριακο

Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της νέας εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, στην περιοχή του Δήμου Χαϊδαρίου, θα προχωρήσει η Τροχαία το Σαββατοκύριακο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών, στις 13 και 14-12-2025 και κατά τις ώρες 06.00 έως 17.00 θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, από το ύψος της οδού Μυστρά έως το ύψος του σηματοδότη στα διυλιστήρια Ασπροπύργου, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Χαϊδαρίου.



Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος. Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.