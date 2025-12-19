Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Αλεξάνδρας - Εργασίες το Σαββατοκύριακο

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.



Λόγω εκτέλεσης εργασιών, στις 20 και 21-12-2025, καθ’ όλο το 24ωρο, θα πραγματοποιείται προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο τμήμα της από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγ. Πάντων, έως την συμβολή της με την οδό Δημ. Σούτσου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς της λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, περιοχής Δήμου Αθηναίων.



Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος, τονίζεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.



Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.