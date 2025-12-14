Κλειστές από αύριο λωρίδες κυκλοφορίας στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας λόγω έργων

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών, στο τμήμα από τη χιλιομετρική θέση 50,900 έως 54,100, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, εντός των ορίων του Δήμου Ωρωπού.



Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από 15 Δεκεμβρίου 2025 έως και 31 Ιανουαρίου 2026, κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 17:00 έως τις 06:00 της επόμενης ημέρας, ενώ ειδικά κάθε Παρασκευή τα έργα θα εκτελούνται από 20:00 έως 06:00. Σημειώνεται ότι δεν θα πραγματοποιούνται εργασίες στο διάστημα από 23 Δεκεμβρίου 2025 έως και 7 Ιανουαρίου 2026.

Σε δύο φάσεις οι ρυθμίσεις

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υλοποιηθούν σε δύο φάσεις:



Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης θα αποκλείεται η αριστερή και η μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα και τμήμα της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).



Στη δεύτερη φάση προβλέπεται αποκλεισμός της δεξιάς και της μεσαίας λωρίδας, καθώς και της Λ.Ε.Α., με την κυκλοφορία να πραγματοποιείται αποκλειστικά από την αριστερή λωρίδα.



Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το σημείο των εργασιών και να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα εργοταξιακή σήμανση, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και ατυχήματα.