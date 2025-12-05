Κακοκαιρία «Byron»: Υπερχείλισε ο Πηνειός, κατέβασε τεράστιους όγκους νερού

Σε πολλές περιοχές της χώρας, υπερχείλισαν ρέματα και ποτάμια καθώς για δεύτερο 24ωρο η κακοκαιρία Byron «έδειχνε τα δόντια της», με ισχυρές καταιγίδες και σφοδρές βροχοπτώσεις.

Είναι ενδεικτικές οι εικόνες από τον Πηνειό ποταμός, που κατέβασε τεράστιους όγκους νερού και υπερχείλισε από την βασική κοίτη εντός των μεγάλων αναχωμάτων του Βαλομανδρίου και των Ρογκίων, ακριβώς στο κάτω μέρος στο αγρόκτημα Βαλομανδρίου και διαχέεται στα χωράφια.

Το βράδυ της Παρασκευής (5/12) έφτασε στο σημείο για επιτόπια αυτοψία και η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, όπου κάνει «περιπολίες» στην περιοχή.

Σύμφωνα με το trikalaola, ο Νίκος Σαλέπης (και με την ιδιότητα του κατοίκου και εκπροσώπου των πλημμυροπαθών Βαλομανδρίου), ήταν εκεί και ανέφερε εν συντομία στην κα Ντιντή τις παρεμβάσεις που θα έπρεπε να γίνουν επιπλέον στην περιοχή, ώστε να υπάρξει επαρκής αντιπλημμυρική θωράκιση.