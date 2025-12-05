Συνεχίζεται και το Σάββατο η κακοκαιρία Byron - Πότε υποχωρεί

Με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας θα συνεχιστεί η κακοκαιρία Byron. Τα καιρικά φαινόμενα, θα είναι ισχυρά μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Επίσης, θα πνέουν άνεμοι εντάσεως μέχρι 6 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, το Σάββατο (06/12) βροχές θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά, τα βόρεια, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλία, την κεντρική Μακεδονία, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη και από το απόγευμα στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα σταδιακά θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά και θα εξασθενήσουν στην υπόλοιπη χώρα.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη δυτική Μακεδονία από 5 έως 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 16, στην Ήπειρο από 11 έως 15, στη Θεσσαλία από 12 έως 15, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 11 έως 17, στο Ιόνιο και την Κρήτη από 12 έως 16 και στο Αιγαίο από 13 έως 16 βαθμούς.



Oι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο αρχικά θα πνέουν από νοτιοδυτικές και σταδιακά από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.



Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς.



