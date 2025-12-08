Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός και λεωφόρος Αθηνών - Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό

Με αυξημένη κίνηση βρίσκονται αντιμέτωποι όσοι κινούνται από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, καθώς παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις και τεράστιες ουρές στους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Η κατάσταση στον Κηφισό είναι γνώριμη και χαοτική. Από πολύ νωρίς το πρωί ο αυτοκινητόδρομος παρουσιάζει αυξημένη κίνηση και στα δυο ρεύματα από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι και το ύψος της Ιεράς Οδού.

Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου προς Κόρινθο. Ειδικά στον τομέα από το Χαϊδάρι και μέχρι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Επιπλέον, σε έντονη κίνηση βρίσκεται και η Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου, στο ύψος της Ηλιούπολης, με αποτέλεσμα και εκεί να δημιουργούνται προβλήματα στη ροή της κυκλοφορίας.

Ταυτόχρονα, ο κόμβος της Μεταμόρφωσης εμφανίζει σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο, ενώ στον αστικό ιστό — στο κέντρο της πόλης — η κίνηση εντοπίζεται περιμετρικά του Εθνικού Κήπου, αλλά και στη Λεωφόρο Μεσογείων και τη Λεωφόρος Κηφισίας, με τροχονόμους να προσπαθούν να διευκολύνουν την κυκλοφορία οδηγών και πεζών.

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στους δρόμους που οδηγούν προς και από το λιμάνι του Πειραιά.

Οι οδηγοί που θα χρησιμοποιήσουν την περιφερειακή λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς Αθήνα θα αντιμετωπίσουν αυξημένη κυκλοφορία και χαμηλές ταχύτητες κύλισης.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Στο πλαίσιο της μετακίνησης προς και από τα προάστια και το αεροδρόμιο, η Αττική Οδός εμφανίζει καθυστερήσεις:

Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο: 25′–30′ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, και 10′–15′ στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5′–10′ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας — παρόμοια καθυστέρηση και στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25΄-30΄ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/xlDyzqZa3O — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 8, 2025

Αν και οι καθυστερήσεις δεν είναι δραματικές, σε συνδυασμό με τα προβλήματα μέσα στην Αθήνα και τους κύριους οδικούς άξονες, «φορτώνουν» το ήδη βεβαρυμμένο οδικό δίκτυο.