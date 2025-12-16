Κίνηση: Αλαλούμ με το... καλημέρα στον Κηφισό - Πού αλλού παρατηρούνται καθυστερήσεις

Δύσκολο είναι το πρωινό της Τρίτης (16/12) για τους οδηγούς που θα επιλέξουν τις κεντρικές κυκλοφοριακές αρτηρίες για τις μετακινήσεις τους λόγω της αυξημένης κίνησης.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα. Στο ρεύμα καθόδου, η ομαλή κυκλοφορία σταματά από τις τρεις γέφυρες και επανέρχεται στην Ιερά Οδό ενώ στην άνοδο η κατάσταση είναι στο... κόκκινο από τη λεωφόρο Αθηνών έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Επιπλέον, κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται σε λεωφόρο Σχιστού προς τον ΝΕΟΑΚ, στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δυο ρεύματα και σε δρόμους γύρω από το κέντρο όπως στη λεωφόρο Συγγρού, στη Σταδίου, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στην Πατησίων και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Google Maps

Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται στους συγκεκριμένους δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος), από Δαφνί έως Διυλιστήρια

Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος), από λεωφόρο Αθηνών έως Πίνδου

Λ. Κηφισού (Άνοδος)

Πέτρου Ράλλη

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)

Λεωφόρος Κηφισίας (άνοδος)

Λεωφόρος Συγγρού (άνοδος)

Βασιλίσσης Αμαλίας

Λεωφόρος Βεΐκου

Λεωφόρος Βουλιαγμένης

Λιμάνι Πειραιά

Λεωφόρος Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη-ρεύμα προς Πειραιά)

Λεωφόρος Σχιστού, προς ΝΕΟΑΚ

Σημαντικές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Η ασφυκτική εικόνα παραμένει ίδια και στην Αττική Οδό, όπου σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15'-20' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας,

5'-10' στην έξοδο για Λαμία.