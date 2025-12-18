Κίνηση: Στο... κόκκινο από νωρίς ο Κηφισός - Σημειωτόν και στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακό χάος με το... καλημέρα σημειώνεται από το πρωινό της Πέμπτης (18/12) στους δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να οπλίζονται με περίσσια υπομονή λόγω της αυξημένης κίνησης.

Συγκεκριμένα, όσοι επιλέξουν τον Κηφισό για τις μετακινήσεις τους θα αντιμετωπίσουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Στο ρεύμα καθόδου, οι οδηγοί βρίσκονται με το πόδι στο φρένο από τις τρεις γέφυρες μέχρι και την Πέτρου Ράλλη ενώ στην άνοδο η κατάσταση δυσκολεύει από τη Λένορμαν έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Παράλληλα, στο... κόκκινο βρίσκονται δρόμοι όπως η λεωφόρος Κηφισίας, η λεωφόρος Σχιστού και δρόμοι γύρω από το κέντρο όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η λεωφόρος Συγγρού, η Σταδίου και η Πατησίων.

Google Maps

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται στα εξής σημεία:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)

Λεωφόρος Κηφισίας (άνοδος)

Λεωφόρος Κηφισίας (κάθοδος)

Βασιλίσσης Σοφίας (άνοδος)

Βασιλίσσης Σοφίας (κάθοδος)

Βασιλέως Κωνσταντίνου

Καλλιρρόης

Λεωφόρος Συγγρού (άνοδος)

Λιμάνι Πειραιά

Λεωφόρος Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη-ρεύμα προς Πειραιά)

Βάρης-Κορωπίου

Αττική Οδός

Περιφερειακή Καρέα από Ηλιούπολη

Λεωφόρος Σχιστού

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Την ίδια ώρα, δυσχέρεια σημειώνεται και στην Αττική Οδό με τις καθυστερήσεις να είναι μεγάλες και συγκεκριμένα:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα: