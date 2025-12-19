Κίνηση στην Αθήνα: Μεγάλες καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό και άλλους βασικούς δρόμους

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία το απόγευμα της Παρασκευής (19/12) στους δρόμους της Αθήνας, με τα οχήματα να κινούνται αργά στους κυριότερους οδικούς άξονες της πόλης.

Σοβαρό μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή τη στιγμή στην Εθνική Οδό, από το Κρυονέρι μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, και άλλοι βασικοί δρόμοι παρουσιάζουν έντονα προβλήματα. Στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός, η Κηφισίας (από Αμπελόκηπους μέχρι Μαρούσι) και η Λεωφόρος Ποσειδώνος, στο ύψος του Ελληνικού.

Αττική Οδός: Καθυστερήσεις και ταλαιπωρία

Επιπλέον, προβλήματα παρατηρούνται και στην Αττική Οδό:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις 5'-10' στην έξοδο για Λαμία και 5'-10' από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις άνω των 30' από Κάντζα έως Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία) και 5'-10' στην έξοδο για Πειραιά.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο στις μετακινήσεις τους λόγω της αυξημένης κίνησης.