Κίνηση: Σημειωτόν από νωρίς στον Κηφισό - Καθυστερήσεις σε Αθηνών, Κηφισίας και Αττική Οδό

Κυκλοφοριακό χάος με το... καλημέρα σημειώνεται από το πρωινό της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου στους δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να οπλίζονται με πολλή υπομονή λόγω της αυξημένης κίνησης.

Συγκεκριμένα, όσοι επιλέξουν τον Κηφισό για τις μετακινήσεις τους θα αντιμετωπίσουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Τόσο στο ρεύμα καθόδου, όσο και στης ανόδου οι οδηγοί βρίσκονται με το πόδι στο φρένο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω.

Παράλληλα, στο... «κόκκινο» βρίσκονται δρόμοι όπως η λεωφόρος Κηφισίας, η Αθηνών-Κορίνθου, η λεωφόρος Σχιστού και δρόμοι γύρω από το κέντρο όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η λεωφόρος Συγγρού, η Σταδίου και η Πατησίων.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται στα εξής σημεία:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) - ΑΠΌ ΔΑΦΝΙ ΕΩΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λιμάνι Πειραιά

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Την ίδια ώρα, δυσχέρεια σημειώνεται και στην Αττική Οδό με τις καθυστερήσεις να είναι μεγάλες και συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20'-25' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, 10'-15' στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5'-10' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.