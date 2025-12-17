Κίνηση: Κυκλοφοριακό χάος από νωρίς στον Κηφισό - Καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό

Δύσκολο από νωρίς φαίνεται να είναι το πρωινό της Τετάρτης (17/12) για τους οδηγούς της Αττικής εξαιτίας της αυξημένης κίνησης που κάνει δύσκολες τις μετακινήσεις.

Συγκεκριμένα, η κατάσταση στον Κηφισό είναι στο... κόκκινο. Στο ρεύμα της καθόδου, η δυσχέρεια ξεκινά από τις τρεις γέφυρες και φτάνει έως και την Πέτρου Ράλλη ενώ στην άνοδο το σκηνικό είναι ασφυκτικό από τη Λένορμαν μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Παράλληλα, αρκετά προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας με τους οδηγούς να βρίσκονται με το πόδι κολλημένο στο φρένο σε διάφορα διαστήματά της.

Παράλληλα, κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και σε δρόμους γύρω από το κέντρο όπως στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Πατησίων, στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Βασιλίσσης Σοφίας καθώς και στη λεωφόρο Συγγρού.

Google maps

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται στους εξής δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λιμάνι Πειραιά

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Την ίδια ώρα, σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.