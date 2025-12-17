Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Οδηγός πληρωμής και πρόστιμα

Το ζήτημα των τελών κυκλοφορίας αποτελεί μία από τις πιο συχνές ανησυχίες για τους ιδιοκτήτες οχημάτων στην Ελλάδα. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το 2026 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Σε περίπτωση καθυστέρησης, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο μπορεί να φτάσει έως το 100% του αρχικού ποσού.

Από τον προηγούμενο μήνα, οι πίνακες με τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026 είναι διαθέσιμοι, ωστόσο, ελάχιστοι είναι οι κάτοχοι οχημάτων που έχουν ήδη προβεί στην εξόφλησή τους. Με το νέο σύστημα που εφαρμόζεται από πέρσι, τα πρόστιμα για καθυστερημένη πληρωμή είναι κλιμακωτά και δεν αναμένεται παράταση της προθεσμίας, όπως συνέβη και το προηγούμενο έτος.

Τα ποσά των τελών κυκλοφορίας για το 2026 παραμένουν στα ίδια επίπεδα με το 2025, χωρίς να καταγράφονται αυξήσεις. Τα πρόστιμα για την καθυστερημένη καταβολή ξεκινούν από 25% και μπορεί να φτάσουν έως το 100% του οφειλόμενου ποσού.

Πώς να πληρώσετε τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Οδηγίες βήμα προς βήμα

Επισκεφτείτε την ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ. Εισέλθετε στην πλατφόρμα myCAR με τους κωδικούς TAXISnet. Ακολουθήστε τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR > Είσοδος στην Εφαρμογή > Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων > Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων.

Εάν δεν διαθέτετε κωδικούς TAXISnet, μπορείτε να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

Επισκεφτείτε την myAADE. Επιλέξτε: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet > Είσοδος στην Εφαρμογή, εισάγοντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Ποιες κατηγορίες οχημάτων πληρώνουν Τέλη Κυκλοφορίας το 2026;

Τα τέλη κυκλοφορίας για τα ΙΧ που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2010 υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό τους. Για τα οχήματα που κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010, η υπολογισμένη αξία εξαρτάται από τις εκπομπές CO2, όπως αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας. Τα πιο "οικολογικά" οχήματα, με εκπομπές CO2 κάτω από 90 ή 122 g/km, αναλόγως της χρονολογίας τους, απαλλάσσονται πλήρως από τα τέλη.

Πρόστιμα για καθυστερημένη καταβολή

Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας πρέπει να γίνει εμπρόθεσμα, διαφορετικά επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με την εξής κλίμακα:

Ιανουάριος: Πρόστιμο 25% επί του οφειλόμενου ποσού.

Φεβρουάριος: Πρόστιμο 50%.

Μάρτιος και μετά: Πρόστιμο 100%.

Επιπλέον, το ελάχιστο πρόστιμο για καθυστερημένη καταβολή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 30 ευρώ.