Τέλη κυκλοφορίας 2026: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής στην πλατφόρμα myCar

Η ώρα της πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 έφτασε, καθώς από το πρωί της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου 2025 ξεκίνησε η ανάρτησή τους στην πλατφόρμα myCar του Gov.gr, ενώ οι σχετικές ειδοποιήσεις στάλθηκαν και στα κινητά των πολιτών μέσω της εφαρμογής.

Η πληρωμή των τελών πρέπει να ολοκληρωθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τα πρόστιμα

Με βάση το ισχύον σύστημα κυρώσεων, τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας (μετά το τέλος Δεκεμβρίου) είναι κλιμακωτά:

Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2025, οι κάτοχοι υποχρεούνται να πληρώσουν επιπλέον 25% από το ποσό των τελών κυκλοφορίας 2025.

Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου του 2025, θα επιβαρυνθούν με το 50% του ποσού.

Από την 1η Μαρτίου 2025 τα ποσά των τελών κυκλοφορίας που διπλασιάζονται.

Πώς πληρώνω τα τέλη κυκλοφορίας online;

Η πληρωμή μπορεί να γίνει εύκολα μέσω web banking, χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, καθώς και σε τραπεζικό κατάστημα. Ο κωδικός πληρωμής εμφανίζεται στο ειδοποιητήριο που εκδίδεται από την ΑΑΔΕ, στην πλατφόρμα myCAR.

Τι γίνεται αν δεν τα πληρώσω έγκαιρα;

Αν δεν εξοφληθούν έως την καθορισμένη προθεσμία (31 Δεκεμβρίου 2025), επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 100% του ποσού των τελών. Επιπλέον, το όχημα θεωρείται σε ακινησία και δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί.

Πώς καταθέτω τις πινακίδες ηλεκτρονικά;

Η διαδικασία γίνεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myCAR στο gov.gr. Ο ιδιοκτήτης δηλώνει προσωρινή ακινησία, ανεβάζει τα απαραίτητα στοιχεία και ολοκληρώνει την κατάθεση πινακίδων χωρίς επίσκεψη σε ΔΟΥ.

Ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων για όσους θέλουν απαλλαγή

Όσοι δεν επιθυμούν να πληρώσουν τα τέλη έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις πινακίδες κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας myCAR στο gov.gr. Η διαδικασία παραμένει απλή και γρήγορη, χωρίς επίσκεψη σε ΔΟΥ.

Πώς υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας

Ο τρόπος υπολογισμού δεν αλλάζει. Για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν από το 2010 και μετά, τα τέλη βασίζονται στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).

Για τα παλαιότερα οχήματα, η χρέωση εξαρτάται από τον κυβισμό του κινητήρα.



Παρακάτω οι αναλυτικές χρεώσεις για το 2026:

1. Ταξινόμηση 1.11.2010 – 31.12.2020

Εκπομπές CO₂ (g/km) Χρέωση (€ / g)

0-90 0

91-100 0,90

101-120 0,98

121-140 1,20

141-160 1,85

161-180 2,45

181-200 2,78

201-250 3,05

251+ 3,72

2. Ταξινόμηση 1.1.2021 έως σήμερα

Εκπομπές CO₂ (g/km) Χρέωση (€ / g)

0-122 0

123-139 0,64

140-166 0,70

167-208 0,85

209-224 1,87

225-240 2,20

241-260 2,50

261-280 2,70

281+ 2,85

3. Ταξινόμηση έως 31.12.2000

Κυβισμός (cc) Τέλη (€)

0-300 22

301-785 55

786-1.071 120

1.072-1.357 135

1.358-1.548 225

1.549-1.738 250

1.739-1.928 280

1.929-2.357 615

2.358-3.000 820

3.001-4.000 1.025

4.001+ 1.230

4. Ταξινόμηση 1.1.2001 – 31.12.2005

Κυβισμός (cc) Τέλη (€)

0-300 22

301-785 55

786-1.071 120

1.072-1.357 135

1.358-1.548 240

1.549-1.738 265

1.739-1.928 300

1.929-2.357 630

2.358-3.000 840

3.001-4.000 1.050

4.001+ 1.260

5. Ταξινόμηση 1.1.2006 – 31.10.2010

Κυβισμός (cc) Τέλη (€)

0-300 22

301-785 55

786-1.07 120

1.072-1.357 135

1.358-1.548 255

1.549-1.738 280

1.739-1.928 320

1.929-2.357 690

2.358-3.000 920

3.001-4.000 1.150

4.001+ 1.380