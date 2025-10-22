Στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ εταιρείες αυτοκινήτων με ανασφάλιστα και χωρίς τέλη κυκλοφορίας οχήματα

«Λαβράκια» έβγαλαν οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ στο κλάδο των αυτοκινήτων καθώς εντοπίσθηκαν δεκάδες εταιρείες ενοικίασης, leasing και εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων να μην έχουν ασφαλίσει τα οχήματα τους και να μην έχουν καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας.

Μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων η φορολογική διοίκηση έστειλε ειδοποιητήρια στις επιχειρήσεις με τα οποία καλούνται να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους έως τα τέλη Οκτωβρίου οπότε και θα ξεκινήσει δεύτερος γύρος διασταυρώσεων και σε όσες από τις εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί θα επιβληθούν τσουχτερά χρηματικά πρόστιμα ακόμα και αφαίρεση πινακίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) απέστειλε 300 ειδοποιητήρια, για ανασφάλιστα οχήματα για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί και τα αναλογούντα τέλη, άλλη επιχείρηση έλαβε 200 ειδοποιητήρια, ενώ καταγράφηκαν και πολλές περιπτώσεις εταιρειών με 50 έως 100 παραβάσεις.

Ποιο είναι το ύψος των προστίμων

Με βάση το νόμο τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα κυμαίνονται από 500 έως 1.000 ευρώ ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του οχήματος και για τη μη πληρωμή τελών κυκλοφορίας ίσα με τα οφειλόμενα τέλη στο σύνολό τους ανά έτος μαζί με τις προσαυξήσεις ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ακινητοποιούνται τα οχήματα και δεσμεύονται οι πινακίδες.

Αρμόδιοι παράγοντες επισημαίνουν ότι η ψηφιοποίηση των δεδομένων δίνει τη δυνατότητα στις ελεγκτικές να προβαίνουν σε άμεση ταυτοποίηση κάθε οχήματος και να εντοπίζουν παραβάσεις με εξπρές διαδικασίες τους παραβάσεων κλείνοντας «παράθυρα» ασυδοσίας.

Με το νέο πλαίσιο από το 2026 οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τον εντοπισμό οχημάτων που κυκλοφορούν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, ή ΚΤΕΟ η έχουν δηλωθεί σε ακινησία για αποφυγή καταβολής τελών κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο – την 1η Μαρτίου για το πρώτο εξάμηνο και την 1η Αυγούστου για το δεύτερο εξάμηνο.

Ενεργοποιήθηκε ειδικό σύστημα για τους ελέγχους

Για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων έχει ενεργοποιηθεί ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Διασταυρωτικών Ελέγχων Οχημάτων που συλλέγει σε μία ενιαία βάση όλα τα δεδομένα που είναι καταχωρισμένα στα μητρώα της ΑΑΔΕ, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Αυτοκινήτων και της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος.

Η ταυτοποίηση των οχημάτων γίνεται με βάση τον αριθμό πλαισίου, τον αριθμό κυκλοφορίας, τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία ιδιοκτησίας και το σύστημα θα εντοπίζει αυτόματα οχήματα χωρίς ενεργό ασφαλιστήριο, η με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας ακόμα και για τα προηγούμενα έτη, έλλειψη η μη ύπαρξη έγκυρου δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, εικονική ακινησία καθώς και οχήματα σε κατάσταση κλοπής, φύλαξης πλαισίου, ή μη ολοκληρωμένης μεταβίβασης.