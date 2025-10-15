Τέλη κυκλοφορίας: Ποιοι δεν θα πληρώσουν ούτε ευρώ – Τα πρόστιμα για τους ασυνεπείς

Κάποιοι ιδιοκτήτες οχημάτων θα δουν φέτος… μηδενικό ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας. Δείτε ποιοι απαλλάσσονται πλήρως από την πληρωμή, αλλά και ποια πρόστιμα προβλέπονται για όσους ξεχάσουν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους.

Πότε ανεβαίνουν τα ειδοποιητήρια στην ΑΑΔΕ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. θα πρέπει σύντομα να μπουν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για να δουν και να εξοφλήσουν τα ειδοποιητήρια των τελών κυκλοφορίας

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα ειδοποιητήρια αναμένεται να αναρτηθούν μέσα στον Νοέμβριο, ενώ η προθεσμία πληρωμής θα είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025.

Ποιοι δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας

Δεν χρειάζεται να βάλουν το χέρι στην τσέπη όσοι έχουν οχήματα που απαλλάσσονται πλήρως από την πληρωμή τελών. Τα τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά στις εξής περιπτώσεις:

Οχήματα που έχουν ταξινομηθεί από 1/1/2021 και μετά, με εκπομπές έως 122 γραμμάρια CO₂/χλμ.

Σε αυτά περιλαμβάνονται όλα τα ηλεκτρικά, καθώς δεν εκπέμπουν καθόλου ρύπους, αλλά και η πλειονότητα των plug-in και υβριδικών μοντέλων που εκπέμπουν κάτω από το όριο.

Οχήματα που ταξινομήθηκαν από 1/11/2020 έως 31/12/2020, εφόσον εκπέμπουν λιγότερα από 90 γραμμάρια CO₂/χλμ.

Οχήματα που ανήκουν σε ιδιοκτήτες ειδικών κατηγοριών, όπως άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις.

Πώς υπολογίζονται τα τέλη για όλους τους υπόλοιπους

Για όσους δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται διαφορετικά:

Για οχήματα με πρώτη ταξινόμηση έως 31/12/2010, τα τέλη υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό.

Για οχήματα με πρώτη ταξινόμηση από 1/11/2010 και μετά, τα τέλη προκύπτουν ανάλογα με τις εκπομπές CO₂.

Πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

Όσοι καθυστερήσουν να πληρώσουν, θα βρεθούν αντιμέτωποι με προσαυξήσεις που αυξάνονται μήνα με τον μήνα: