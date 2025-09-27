Για ποιους, πότε και πόσο μειώνονται τα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα - Αναλυτικά παραδείγματα

«Ανάσα» για εκατομμύρια φορολογούμενους, κυρίως με χαμηλά εισοδήματα που πιάνονται στη παγίδα των τεκμηρίων και καλούνται να πληρώσουν έξτρα φόρο, φέρνει το «κούρεμα» ακόμα και πάνω από 50% των αντικειμενικών δαπανών για την κατοχή ΙΧ αυτοκινήτων.

Οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τεκμηρίων διαβίωσης θα ισχύσουν για τα φετινά εισοδήματα που θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2026 και αφορούν ιδιοκτήτες ΙΧ παλαιότητας έως 15 ετών, δηλαδή για αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί από την 1η Νοεμβρίου του 2010.

Με το νέο καθεστώς το ύψος του τεκμαρτού εισοδήματος, για όσους έχουν στη κατοχή τους ΙΧ αυτοκίνητα θα ακολουθεί το σύστημα υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας. Ειδικότερα σύμφωνα με τον νέο τρόπο υπολογισμού για όλα τα Ι.Χ. παλαιότητας μέχρι 15 ετών, δηλαδή για όσα έχουν ταξινομηθεί μετά τις 1η Νοεμβρίου 2010, οι αντικειμενικές δαπάνες θα προσδιορίζονται βάση Co2 και κατ' αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας με σημαντική μείωση των αντικειμενικών δαπανών προσομοιάζοντας το ύψος των αντικειμενικών δαπανών που έχουν σήμερα τα αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών.

Για ποια ΙΧ τα τεκμήρια μένουν αμετάβλητα

Από το νέο σύστημα υπολογισμού θα προκύψουν μειώσεις στα ποσά των τεκμηρίων, με μεγαλύτερες που θα ξεπερνούν ακόμη και το 50% για τα Ι.Χ νέας τεχνολογίας και παλαιότητας μέχρι 5 ετών και μικρότερες για αυτοκίνητα παλαιότητας 10 ετών. Ωστόσο για τα Ι.Χ. «ηλικίας» άνω των 15 ετών, δηλαδή για όσα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ε.Ε. μέχρι και το 2010 τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Έτσι για ένα καινούργιο αυτοκίνητο 1.800 κυβικών με χαμηλές εκπομπές ρύπων -99 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα- το τεκμήριο διαβίωσης ψαλιδίζεται κατά 73,7% και από 7.600 ευρώ που είναι σήμερα μειώνεται στα 2.000 ευρώ. Για ένα αυτοκίνητο 10ετίας κυβισμού 2.000 κυβικά που εκπέμπει 137 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα, το τεκμήριο διαβίωσης από 4.400 ευρώ πέφτει στα 2.450 ευρώ δηλαδή η μείωση φθάνει στο 44,3%.

Στα ηλεκτρικά οχήματα με τιμή έως 50.000 ευρώ διατηρείται το μηδενικό τεκμήριο, ενώ για τα ακριβότερα μοντέλα το τεκμήριο υποχωρεί στο μισό δηλαδή στα 2.000 ευρώ από 4.000 ευρώ με στόχο την ενίσχυση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων καθώς αποτελεί κίνητρο για την αντικατάσταση παλαιότερων αυτοκινήτων.

Επισημαίνεται ότι σήμερα τα αυτοκίνητα υπόκεινται σε αντικειμενικές δαπάνες βάση των κυβικών εκατοστών αποκλειστικά ενώ ισχύει μείωση του ποσού ανάλογα με την παλαιότητα 30% για αυτοκίνητα 5-10 ετών και 50% για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών. Ωστόσο το κόστος συντήρησης δεν είναι υψηλότερο για τα νεότερα αυτοκίνητα έναντι των παλαιότερων, ενώ η σημερινή κατάσταση λειτουργεί αποτρεπτικά για την αγορά νεότερου αυτοκινήτου κάτω της δεκαετίας.