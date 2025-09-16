Τεκμήρια αυτοκινήτων: «Ψαλίδι» έως 70% – Ποιοι κερδίζουν από το 2026

Ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενους φέρνουν οι αλλαγές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Από το 2026, τα τεκμήρια διαβίωσης για αυτοκίνητα, σπίτια και σκάφη μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 30%, ενώ για τα Ι.Χ. που ταξινομήθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια οι μειώσεις αγγίζουν ακόμη και το 70%.

Τι αλλάζει στα αυτοκίνητα

Μέχρι σήμερα, το τεκμήριο για κάθε όχημα υπολογιζόταν με βάση τα κυβικά. Πλέον, για όσα Ι.Χ. έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η Νοεμβρίου 2010, το τεκμήριο θα προσδιορίζεται με βάση τις εκπομπές CO₂ – όπως συμβαίνει ήδη με τα τέλη κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα με το νέο σύστημα τα αυτοκίνητα με εκπομπές ρύπων από 1-122 γραμμάρια εκπομπών Co2, θα έχουν τεκμήριο 2.000 ευρώ, το οποίο θα προσαυξάνεται ως εξής:

Από 123 έως 139 γραμμάρια εκπομπών Co2, θα υπάρχει επιπλέον αύξηση κατά 30 ευρώ ανά γραμμάριο.

Aπό 140 έως 166 γραμμάρια εκπομπών Co2, θα υπάρχει προσαύξηση κατά 45 ευρώ ανά γραμμάριο.

Για αυτοκίνητα με εκπομπές Co2, πάνω από 166 γραμμάρια το τεκμήριο θα προσαυξάνεται κατά 60 ευρώ.

Hλεκτρικά

Για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ισχύουν τα ακόλουθα:

Με λιανική τιμή προ φόρων μέχρι 50.000 ευρώ, έχουν και θα έχουν μηδενικό τεκμήριο.

Με λιανική τιμή προ φόρων άνω των 50.000, το τεκμήριο είναι 4.000 ευρώ και μειώνεται σε 2.000 ευρώ.

Παραδείγματα που «καίνε»