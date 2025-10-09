«Μεγάλος Αδερφός» για οχήματα: Νέα πλατφόρμα θα «βλέπει» όλα τα ΙΧ και θα εντοπίζει τα παράνομα

Στην ενεργοποίηση μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας που θα καταγράφει τη κατάσταση όλων των αυτοκινήτων και θα δίνει τη δυνατότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό να εντοπίζει όσα κυκλοφορούν ανασφάλιστα ή με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας προχωρά η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ).

Η νέα πλατφόρμα θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για κάθε όχημα, από την άδεια κυκλοφορίας και την ασφάλιση, έως τον τεχνικό έλεγχο, την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και τυχόν οφειλές ή κυρώσεις και με βάση αυτά οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν σε πραγματικό χρόνο να συλλέγουν πληροφορίες, να διενεργούν αυτόματες διασταυρώσεις ελέγχους και να εντοπίζουν παραβάτες σε πραγματικό χρόνο.

Επισημαίνεται ότι σήμερα τα δεδομένα για την ταυτότητα των αυτοκινήτων είναι κατακερματισμένα σε διαφορετικούς φορείς, όπως Υπουργείο Μεταφορών, ΑΑΔΕ, ΚΤΕΟ και ασφαλιστικές εταιρείες χωρίς επαρκή διαλειτουργικότητα μεταξύ τους με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καθαρή και σαφής εικόνα για την κατάσταση των αυτοκινήτων.

Στο μεταξύ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διασταυρώσεις για τον εντοπισμό οχημάτων που κυκλοφορούν ανασφάλιστα ή χωρίς να έχουν περάσει ΚΤΕΟ ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ για περιπτώσεις παράνομης άρσης ακινησίας και παράνομης κυκλοφορίας αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 700.000 οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, 243.904 ανασφάλιστα και 113.382 που δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.

Το «ραβασάκι» με τα πρόστιμα

Όσοι εντοπιστούν με ανασφάλιστα ή χωρίς ΚΤΕΟ οχήματα θα λάβουν «ραβασάκι» με πρόστιμα από 250 έως 1.000 ευρώ και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι «καμπάνες» θα διπλασιάζονται και θα αφαιρούνται οι πινακίδες η άδεια κυκλοφορίας.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα αποσταλεί ηλεκτρονικό σημείωμα στους παραβάτες με το οποίο θα ενημερώνονται ότι το Δημόσιο γνωρίζει την παράβαση και θα τους δίνεται συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο συμμόρφωσης. Εάν δεν προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, θα ακολουθήσει δεύτερη ειδοποίηση με τη βεβαίωση του προστίμου και των προσαυξήσεων.

Με βάση το νόμο τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

- Από 250 έως και 1.000 ευρώ αν το όχημα εντοπίζεται ανασφάλιστο. Συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει πρόστιμο 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

- Ισόποσα των τελών κυκλοφορίας συν τα ετήσια τέλη στην περίπτωση ανασφάλιστων οχημάτων, αν διαπιστώνεται οφειλή τελών κυκλοφορίας ενός τουλάχιστον έτους.

-3.400 ευρώ αν το όχημα δεν έχει υποβληθεί σε περιοδικό έλεγχο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

- Σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος. Επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, και της απόδειξης καταβολής του προστίμου.

Τρεις μήνες μετά την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου και σε περίπτωση που από τον ηλεκτρονικό διασταυρωτικό έλεγχο διαπιστώνεται παράβαση, διενεργείται υποχρεωτικά δεύτερος ηλεκτρονικός διασταυρωτικός έλεγχος και εφόσον διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του κατόχου του οχήματος θα αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες.