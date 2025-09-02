«Καμπάνες» για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας - Ποιοι και πώς μπορούν να γλυτώσουν τη «λυπητερή»

Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν κατέβαλαν τα τέλη κυκλοφορίας του 2020 εντόπισε η ΑΑΔΕ μετά από διασταυρώσεις στοιχείων και θα αποστείλει τις επόμενες ημέρες τη λυπητερή με τα ποσά των τελών ανάλογα με τον κυβισμό, το είδος και το έτος κυκλοφορίας του οχήματος μαζί με το πρόστιμο.



Ωστόσο οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από την οφειλή εφόσον αποδείξουν με παραστατικά ότι λόγω της κατάστασης του οχήματος τους δεν υποχρεούνταν να καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας.



Ειδικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (ΔΑΦΕ) από 15/09/2025 έως 30/9/2025 θα αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους ιδιοκτήτες των οχημάτων με οφειλές από τέλη κυκλοφορίας για το 2020 με το οποίο θα τους ενημερώνει ότι υφίσταται δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι την 31η/10/2025 μέσω της εφαρμογής myCar την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους υποβάλλοντας το κατάλληλο δικαιολογητικό προκειμένου να εκπέσουν των τελών κυκλοφορίας.

Την 1η Οκτωβρίου θα ανοίξει η εφαρμογή στο myCar

Από την 01/10/2025 θα ανοίξει η εφαρμογή στο myCar με τα οχήματα που εμφανίζουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας έτους 2020 ανά ιδιοκτήτη και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την 31η/10/2025.



Η είσοδος στην εν λόγω εφαρμογή πραγματοποιείται με κωδικούς Taxisnet. Μέσω της εφαρμογής δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη η κατάσταση του οχήματος για το έτος οφειλής ή και για επόμενα έτη (π.χ. κλεμμένο, διαγραμμένο, σε ακινησία, απαλλασσόμενο, κλπ.) και συνυποβάλλεται το κατάλληλο δικαιολογητικό.



Για τις περιπτώσεις που δεν θα καταστεί δυνατή η ειδοποίηση των φορολογούμενων κεντρικά, θα τεθεί στη διάθεση των Δ.Ο.Υ. /ΚΕΦΟΔΕ νέα οθόνη στο Πληροφοριακό Σύστημα των Οχημάτων (Π.Σ.Ο.), με στοιχεία αυτών, προκειμένου να προβούν στην ειδοποίηση τους μέσω ταχυδρομείου (συστημένες επιστολές).



Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που εμφανίζουν οφειλές τελών κυκλοφορίας έτους 2020, εισέρχονται από 01/10/2025 έως 31/10/2025, με τους κωδικούς Taxisnet, στην εφαρμογή myCar και δηλώνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το όχημά τους για το έτος οφειλής ή/και επόμενα έτη επισυνάπτοντας το σχετικό δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη μη οφειλή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού.



Μετά την 31η/10/2025 οι ιδιοκτήτες δύνανται μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», να δηλώνουν τον λόγο μη οφειλής τελών κυκλοφορίας επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το γεγονός, χωρίς αυτή τους η ενέργεια να ανακόπτει τη διαδικασία της βεβαίωσης.

Πληροφόρηση σε real time

Οι Φορολογικές Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο λαμβάνουν την πληροφόρηση για την κατάσταση του κάθε οχήματος βάσει της δήλωσης του ιδιοκτήτη και διορθώνουν την εικόνα του οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (Π.Σ.Ο), όπως προκύπτει από το σχετικό δικαιολογητικό που επισυνάπτει. Για παράδειγμα, αν για ένα όχημα προκύπτει ότι κυκλοφορούσε στο εξωτερικό για περισσότερα του ενός έτη, τότε διορθώνεται η εικόνα του για όλα τα έτη (τίθεται σε αναγκαστική ακινησία για το ανάλογο χρονικό διάστημα).



Για τις περιπτώσεις που δηλώνεται παράδοση σε συλλέκτη σιδερικών/απώλεια, και δεν υφίσταται κατάλληλο δικαιολογητικό παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση, δεν διορθώνεται η εικόνα του οχήματος, ωστόσο καταχωρείται σχετική σημείωση. Οι Φορολογικές Υπηρεσίες προβαίνουν στις σχετικές διορθώσεις μέχρι τις 28/11/2025.



Στις περιπτώσεις που από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η μη υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας έτους 2020, τότε τα αντίστοιχα τέλη συμπεριλαμβάνονται στη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας μετά του προστίμου. Η βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας έτους 2020 θα διενεργηθεί από τη ΔΑΦΕ της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 05/12/2025.



Σε κάθε περίπτωση που ιδιοκτήτης οχήματος στον οποίο έχουν βεβαιωθεί τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2020 μετά του προστίμου προσκομίσει εκ των υστέρων δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μη οφειλή, είτε των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου, είτε μόνο του προστίμου, τα ανωτέρω γίνονται δεκτά από την αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία και η οφειλή διαγράφεται κατά περίπτωση. Τέλος, η πράξη της Φορολογικής Διοίκησης που αφορά τη βεβαίωση τελών κυκλοφορίας προσβάλλεται απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.