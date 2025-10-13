Έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026 - Αναλυτικά παραδείγματα για τα ποσά

Τα ίδια με φέτος ποσά θα κληθούν να καταβάλλουν για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 πάνω από 4 εκατ. κάτοχοι οχημάτων συνολικού ύψους 1,2 δις. ευρώ με τα ειδοποιητήρια να αναμένεται να αποσταλούν προς το τέλος Οκτωβρίου και η πλατφόρμα για την καταβολή να ανοίγει στα μέσα Νοεμβρίου.

Η καταληκτική ημερομηνία για την εξόφληση τους είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025 ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής τους τους δύο πρώτους μήνες του 2026 επιβάλλεται πρόστιμο 25% και 50% αντίστοιχα και από το Μάρτιο ίσο με το 100% του ποσού της οφειλής.

Το ύψος των τελών υπολογίζεται σύμφωνα με την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τον κυβισμό του κινητήρα και τις εκπομπές CO2. Ειδικότερα για όσα αυτοκίνητα είχαν ταξινομηθεί στην Ελλάδα έως 31 Οκτωβρίου 2010 τα τέλη καθορίζεται με βάση το κυβισμό τους και για τα οχήματα που κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 με βάση τις εκπομπές CO2 που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας ενώ τα «καθαρά» απαλλάσσονται πλήρως.

Για παράδειγμα, για αυτοκίνητα με πρώτη κυκλοφορία πριν τον Οκτώβριο του 2010 κυβισμού 1.200 κ.ε. το ποσό ανέρχεται σε 135 ευρώ, για 1.600 κυβικά 280 ευρώ και για 2.000 κυβικά 690 ευρώ.

Για αυτοκίνητα με ταξινόμηση από 1.11.2010 έως 31.12.2020 τα τέλη κυκλοφορίας διαμορφώνονται ως εξής:

0-90 εκπομπές C02: 0

91-100 εκπομπές C02: 0,90 ευρώ / γραμ.

101-120 εκπομπές C02: 0,98 ευρώ / γραμ.

121-140 εκπομπές C02: 1,20 ευρώ / γραμ.

141-160 εκπομπές C02: 1,85 ευρώ / γραμ.

161-180 εκπομπές C02: 2,45 ευρώ / γραμ.

181-200 εκπομπές C02: 2,78 ευρώ / γραμ.

201-250 εκπομπές C02: 3,05 ευρώ / γραμ.

251 εκπομπές C02 και άνω: 3,72 ευρώ / γραμ.

Με βάση τα παραπάνω για αυτοκίνητα με εκπομπές 130 γρ./χλμ. CO₂ τα τέλη διαμορφώνονται σε 156 ευρώ και για αυτοκίνητο με εκπομπές 180 γρ./χλμ. CO₂ το ποσό ανέρχεται σε 441 ευρώ.

Για ταξινόμηση από 1.1.2021 έως σήμερα:

0-122 κυβικά: 0

123-139 εκπομπές C02: 0,64 ευρώ / γραμ.

140-166 εκπομπές C02: 0,70 ευρώ / γραμ.

167- 208 εκπομπές C02: 0,85 ευρώ / γραμ.

209-224 εκπομπές C02: 1,87 ευρώ / γραμ.

225-240 εκπομπές C02: 2,20 ευρώ / γραμ.

241-260 εκπομπές C02: 2,50 ευρώ / γραμ.

261-280 εκπομπές C02: 2,70 ευρώ / γραμ.

281 εκπομπές C02 και άνω: 2,85 ευρώ / γραμ.

Το ποινολόγιο

Όσον αφορά στο ποινολόγιο για τα απλήρωτα τέλη αν εξοφληθούν μέσα στον Ιανουάριο τα πρόστιμο ορίζεται στο 25% του ποσού, αν καταβληθούν μέσα στο Φεβρουάριο στο 50% ενώ όσοι πληρώσουν τα τέλη από 1η Μαρτίου και μετά θα επιβαρυνθούν με το 100% των τελών.

Πάντως σε κάθε περίπτωση το πρόστιμο δεν μπορεί να υπολείπεται των 30 ευρώ. Για παράδειγμα για τέλη κυκλοφορίας ύψους 100 ευρώ που θα πληρωθούν Ιανουάριο του 2026 το ποσό αυξάνεται στα 125 ευρώ, αν τα εξοφλήσουν τον Φεβρουάριο του 2026 στα 150 ευρώ και από τον Μάρτιο του 2026 στα 200 ευρώ. Για τέλη 240 ευρώ που θα πληρωθούν τον Ιανουάριο του 2026 το πρόστιμο θα είναι 60 ευρώ και το συνολικό ποσό 300 ευρώ, το Φεβρουάριο του 2026 ανέρχεται στα 120 ευρώ και η συνολική οφειλή στα 360 ευρώ και από τον Μάρτιο του 2026 και μετά το πρόστιμο διαμορφώνεται σε 240 ευρώ και η συνολική οφειλή στα 480 ευρώ.

Τι ισχύει σε περίπτωση ακινησίας

Πάντως και όσοι θέλουν να θέσουν σε καθεστώς προσωρινής ακινησίας το όχημά τους και να μην πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 θα πρέπει να το κάνουν 31 Δεκεμβρίου 2025 μέσω της εφαρμογής MyCAR χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet. Με βάση τη διαδικασία θα πρέπει να επιλέξουν η να καταχωρήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που επιθυμούν να θέσουν, τον Τ.Κ. της περιοχής, την οδό και τον αριθμό και να δηλώσουν το χώρο στάθμευσης, ο οποίος πρέπει να είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος. Εφόσον υπάρχουν συνιδιοκτήτες, ενημερώνονται για το αίτημα το οποίο θα πρέπει να εγκρίνουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι αν διαπιστωθεί ότι το όχημα που έχει δηλωθεί σε κατάσταση ακινησίας κυκλοφορεί ο κάτοχος βρίσκεται αντιμέτωπο με πρόστιμο διπλάσιο των τελών κυκλοφορίας και με αυτοτελή χρηματική ποινή ύψους 10.000 ευρώ ενώ σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται στα 30.000 ευρώ και αφαιρείται για τρία χρόνια το δίπλωμα οδήγησης του κατόχου.