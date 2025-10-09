Τέλος στις ουρές στα διόδια βάζει η ΑΑΔΕ - Ο τρόπος και ο...λόγος

Η ΑΑΔΕ βάζει τέλος στην υποχρεωτική εκτύπωση αποδείξεων στα διόδια, βάζοντας στο στόχαστρο τη σπατάλη χαρτιού και το γνωστό… «χαρτοπόλεμο» στους ελληνικούς δρόμους.

Με εγκύκλιο του Διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή (Ε.2087/2025), η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεκαθαρίζει ότι οι αποδείξεις για διελεύσεις από κλειστούς αυτοκινητόδρομους ή γέφυρες θα εκδίδονται κανονικά, αλλά δεν θα εκτυπώνονται υποχρεωτικά. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να μην την εκτυπώσει, αφού πρώτα ενημερωθεί σχετικά.

Περιβαλλοντική συνείδηση

Η απόφαση αυτή δίνει επιτέλους λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που όλοι έχουμε δει με τα μάτια μας: τις αποδείξεις πεταμένες κατά χιλιάδες δίπλα στα διόδια. Μια μικρή, αλλά ουσιαστική περιβαλλοντική νίκη.



Παράλληλα, η νέα ρύθμιση αναμένεται να επιταχύνει τη διέλευση και να μειώσει τις ουρές, ειδικά στις ώρες αιχμής και στις μεγάλες εξόδους των αργιών, συμβάλλοντας έτσι και στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου.



Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με την απόφαση Α.1066/2025, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ συνεχίζει να λαμβάνει σε τακτική βάση κρυπτογραφημένα ηλεκτρονικά αρχεία από τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων – με τους αριθμούς κυκλοφορίας και τον Μοναδικό Αριθμό Διέλευσης κάθε οχήματος – διασφαλίζοντας έτσι ότι οι αποδείξεις εκδίδονται σωστά, είτε τυπώνονται είτε όχι.