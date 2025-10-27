Κίνηση: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός και η Αθηνών - Πού καταγράφονται προβλήματα

Με δυσκολίες ξεκινά η εβδομάδα για όσους κινούνται στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, καθώς από νωρίς το πρωί της Δευτέρας έχουν «μπουκώσει» αρκετοί δρόμοι λόγω της αυξημένης κίνησης.

Στο «κόκκινο» βρίσκονται η λεωφόρος Κηφισού και η λεωφόρος Αθηνών, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Δυσκολία παρουσιάζεται και στο ρεύμα της ανόδου της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και σε τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας και Μεσογείων.

Ουρές σχηματίζονται και στη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη.