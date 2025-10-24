Μετά τα ασανσέρ σε μητρώο απογραφής και οι αυτόματοι πωλητές - Ποιοι εξαιρούνται και γιατί

Η μεγάλη ψηφιακή απογραφή συνεχίζεται. Μετά τα ακίνητα, τα οχήματα, τα επιδόματα και τα ασανσέρ, ήρθε η σειρά των αυτόματων πωλητών να μπουν στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ.

Η νέα απόφαση (Α.1143/20-10-2025) που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία του Μητρώου Αυτόματων Πωλητών — ενός ακόμη ψηφιακού εργαλείου ελέγχου, που στόχο έχει να καταγράψει κάθε μηχάνημα που πωλεί προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες χωρίς την παρουσία προσωπικού.

Από τα vending machines καφέ και αναψυκτικών μέχρι τα snack points στα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία, όλα πρέπει πλέον να δηλωθούν.

Τι προβλέπει η απόφαση της ΑΑΔΕ

«Ως Αυτόματοι Πωλητές θεωρούνται όλα τα μηχανήματα που πωλούν και διανέμουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες σε καταναλωτές, λαμβάνοντας αυτόματα το σχετικό αντίτιμο, χωρίς την παρουσία προσωπικού», αναφέρει η απόφαση.

Όλες οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται τέτοια μηχανήματα — είτε τα έχουν αγοράσει είτε τα νοικιάζουν — υποχρεούνται να τα δηλώσουν, ανεξάρτητα αν βρίσκονται μέσα ή έξω από την επαγγελματική τους έδρα.

Εξαιρούνται μόνο τα μηχανήματα που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες και προσφέρουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες ή τυχερά παιχνίδια, όπως οι παιχνιδομηχανές.

Οι προθεσμίες και οι δηλώσεις

Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν Δήλωση Έναρξης, Μεταβολής ή Παύσης Εκμετάλλευσης Αυτόματου Πωλητή έως τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα από την έναρξη ή τη μεταβολή λειτουργίας.

Για την πρώτη περίοδο εφαρμογής:

Από 14 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου 2025, υποβάλλονται δηλώσεις για όσους αυτόματους πωλητές ήδη λειτουργούν.

Έως 12 Ιανουαρίου 2026, υποβάλλονται δηλώσεις για κάθε έναρξη, παύση ή αλλαγή που έγινε από τη δημοσίευση της απόφασης έως 30 Νοεμβρίου 2025.

Η διαδικασία γίνεται είτε μέσω API είτε μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία → Μητρώο Αυτόματων Πωλητών.

Η απογραφή παντού: Από τα ασανσέρ έως τα vending machines

Το νέο Μητρώο έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα ψηφιακών καταγραφών:

Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΜΙΔΑ)

Μητρώο Κυκλοφορίας Οχημάτων

Μητρώο Δικαιούχων Κοινωνικών Επιδομάτων

Απογραφή Ασανσέρ, που ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Νοεμβρίου

Το μήνυμα της ΑΑΔΕ είναι σαφές: Κάθε περιουσιακό στοιχείο, κάθε συναλλαγή, κάθε δραστηριότητα, θα είναι πλέον δηλωμένη και ψηφιακά συνδεδεμένη με το ΑΦΜ.

Η εποχή της «αόρατης» δραστηριότητας τελειώνει — και η φράση «δεν θα μείνει τίποτα αναπόγραφο» παίρνει πια κυριολεκτική σημασία.