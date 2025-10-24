Ποιοι συνταξιούχοι πρέπει να υποβάλλουν νέα δήλωση στην εφορία

Οι συνταξιούχοι που μέσα στο 2024 εισέπραξαν αναδρομικά ποσά υποχρεούνται να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου αλλιώς θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Ο φόρος για τα συγκεκριμένα ποσά συντάξεων προηγούμενων ετών θα βεβαιωθεί με νέο εκκαθαριστικό από την εφορία και θα πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 αλλά για όσους δυσκολεύονται παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής σε έως 48 μηνιαίες δόσεις με την υποβολή σχετικής αίτησης στην ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με το νόμο οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά τα οποία εισπράχθηκαν το 2024. Για παράδειγμα για τα αναδρομικά ποσά συντάξεων που αφορούν το έτος 2022 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν ως έτος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης το έτος 2023.

Από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής οι δηλώσεις αναδρομικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά επιλέγοντας το αντίστοιχο έτος υποβολής δήλωσης, π.χ. για το φορολογικό έτος 2017 θα επιλέξετε ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2018.

Στην συνέχεια, επιλέγετε Τροποποιητική δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1. Αφού εμφανιστούν οι κωδικοί συμπληρωμένοι με τα νέα ποσά, υποβάλετε οριστικά τη δήλωση. Τα αναδρομικά των προηγούμενων ετών, θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία στα έτη που αφορούν.

Πάντως στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά προ-συμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν κάποιον άλλο κωδικό.

Πότε χάνεται η ρύθμιση για την αποπληρωμή του έξτρα φόρου

Επίσης οι συνταξιούχοι που θα επιλέξουν την αποπληρωμή του έξτρα φόρου για τα αναδρομικά σε 2 έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση που:

- Δεν καταβάλουν εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, δεν καταβάλουν την τυχόν μία εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση 15% μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

- Δεν υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους.

- Δεν είναι ενήμεροι στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά (ανεξάρτητα από την υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης στην οποία έχουν βεβαιωθεί).

- Έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. Ως ελλιπής νοείται η μη υποβολή των απαραίτητων ή των τυχόν συμπληρωματικά αιτηθέντων στοιχείων ή πληροφοριών.

Παρέμβαση από το Συνήγορο του Πολίτη

Στο θέμα παρενέβη ο Συνήγορος του Πολίτη υπογραμμίζοντας την ανάγκη επιμερισμού αναδρομικών αποδοχών ανά έτος για σωστή φορολόγηση, επισημαίνοντας τις δυσχέρειες και προτείνοντας αναλυτική αναγραφή ποσών στις δικαστικές αποφάσεις.

Η απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη αφορά την περίπτωση υπαλλήλου υπουργείου ο οποίος ζήτησε χορήγηση ενιαίας βεβαίωσης αναδρομικών αποδοχών για ποσό που της καταβλήθηκε μετά από δικαστική απόφαση, χωρίς επιμερισμό στα αντίστοιχα έτη. Η υπηρεσία απάντησε ότι η εκκαθάριση βασίστηκε στην απόφαση του δικαστηρίου, η οποία δεν διαχωρίζει το ποσό ανά έτος.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και οδηγίες της ΑΑΔΕ, τα αναδρομικά ποσά πρέπει να επιμερίζονται ανά έτος για τη φορολογική χρήση. Η Αρχή αναγνώρισε τις πρακτικές δυσχέρειες του επιμερισμού, αλλά τόνισε ότι η φορολόγηση του συνολικού ποσού σε ένα έτος οδηγεί σε αδικία. Τελικά, η οικονομική υπηρεσία προχώρησε στον επιμερισμό των ποσών, προτείνοντας να αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά για κάθε έτος στις δικαστικές αποφάσεις

Πάντως εκτός των συνταξιούχων τροποποιητική δήλωση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα υποβάλλουν μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ, άνεργοι και αγρότες οι οποίοι εισέπραξαν μέσα στο 2024 αναδρομικά ανεξάρτητα από το χρόνο που ανάγονται.

Με συμπληρωματική δήλωση και οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές

Επίσης με συμπληρωματική δήλωση στον χρόνο που αφορούν θα δηλωθούν και οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που καταβλήθηκαν μέσα στο 2024 υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται (όπως βεβαίωση από πιστοποιημένο λογιστή - φοροτεχνικό βάσει αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) του ασφαλιστικού φορέα, κ.λπ. ή παλαιότερες βεβαιώσεις αποδοχών από τις οποίες προκύπτει το ύψος των αποδοχών που είχαν καταστεί ανείσπρακτες, δικαστική απόφαση, κ.α.).

Για τις αποδοχές αυτές για τις οποίες ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών αποδόθηκε ή όφειλε να είχε αποδοθεί σε προγενέστερο φορολογικό έτος υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις στην αρμόδια για την παραλαβή τους υπηρεσία για τα έτη που οι αποδοχές αυτές ανάγονται.