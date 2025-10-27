Ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων για το 2025 – Στις 200.000 οι αιτήσεις, νέα πίεση στον ΕΦΚΑ

Σε νέα ιστορικά επίπεδα κινείται ο αριθμός των αιτήσεων συνταξιοδότησης και για το 2025, καθώς όλα δείχνουν ότι θα αγγίξουν εκ νέου τις 200.000, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη «έξοδο» από την αγορά εργασίας.

Τα στοιχεία δείχνουν πως οι ρυθμοί αποχώρησης παραμένουν ιδιαίτερα υψηλοί, γεγονός που πιέζει τόσο τη διαδικασία απονομής όσο και τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ, παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών στην ταχύτητα έκδοσης συντάξεων. Νομικές πηγές επισημαίνουν στο Flash.gr ότι η χώρα μας μπαίνει σε μια νέα εποχή συνταξιοδότησης, με περισσότερους πολίτες να αποχωρούν και περισσότερες συντάξεις να εκδίδονται σε μικρότερο χρόνο. Το ζητούμενο πλέον, σημειώνουν, δεν είναι μόνο η ταχύτητα, αλλά η εξασφάλιση επαρκών πόρων και η σταθερότητα του συστήματος, σε μια περίοδο όπου το δημογραφικό και οι δημοσιονομικές πιέσεις συνδυάζονται σε έναν δύσκολο γρίφο για την επόμενη δεκαετία.

Αιτήσεις κοντά στο ρεκόρ του 2021

Μόνο τον Ιούλιο, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση «ΑΤΛΑΣ», υποβλήθηκαν 19.541 αιτήσεις συνταξιοδότησης, αυξημένες κατά 2.466 σε σχέση με τον Ιούνιο και κατά 1.325 σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο.

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους οι αιτήσεις έχουν ήδη φτάσει τις 97.334, αριθμός που δείχνει πως ο συνολικός απολογισμός του 2025 θα κυμανθεί στα επίπεδα του 2024 (197.228 αιτήσεις).

Η πιο έντονη κινητικότητα καταγράφεται τους θερινούς μήνες, ενώ ο Σεπτέμβριος θεωρείται κρίσιμος, καθώς τότε κατατίθενται οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Υπενθυμίζεται ότι ρεκόρ δεκαετίας σημειώθηκε το 2021 με 212.151 αιτήσεις, ακολουθούμενο από 211.135 το 2022 και 190.368 το 2023. Παρά τον αυξημένο όγκο, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ παραμένουν σε ικανοποιητικούς ρυθμούς εξυπηρέτησης: μόνο τον Ιούλιο ολοκληρώθηκαν 20.206 απονομές, ενώ οι ληξιπρόθεσμες εκκρεμείς αιτήσεις δεν ξεπέρασαν τις 15.154, παραμένοντας στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Γιατί αυξάνονται οι συνταξιοδοτήσεις

Οι ειδικοί επισημαίνουν τέσσερις βασικούς λόγους πίσω από τη συνεχιζόμενη «έξοδο» από την εργασία:

1. Η ωρίμανση της γενιάς των baby boomers

Η γενιά που γεννήθηκε μεταξύ 1960 και 1965 —και χαρακτηρίστηκε από την πληθυσμιακή «έκρηξη» της μεταπολεμικής Ελλάδας— μπαίνει μαζικά στη σύνταξη.

Πρόκειται για περίπου 800.000 εργαζόμενους που αναμένεται να αποχωρήσουν οριστικά έως το 2027, με το κύμα αυτό να αποτελεί τη μεγαλύτερη ανανέωση του εργατικού δυναμικού από τη δεκαετία του 1980.

Για σύγκριση, τότε καταγράφονταν 170.000 γεννήσεις ετησίως, έναντι λιγότερων από 90.000 σήμερα, στοιχείο που δείχνει το δημογραφικό «κενό» που αφήνουν πίσω τους.

2. Ανησυχία για αύξηση των ορίων ηλικίας

Η προγραμματισμένη αναλογιστική μελέτη του 2026, που θα αποτυπώσει την άνοδο του προσδόκιμου ζωής στα 81,5 έτη, έχει προκαλέσει ανησυχία για πιθανή αναθεώρηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Αν και η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι «δεν υπάρχει καμία συζήτηση για αλλαγή στα ηλικιακά όρια», πολλοί ασφαλισμένοι σπεύδουν να κατοχυρώσουν δικαιώματα πριν από τυχόν νέα ρύθμιση.

3. Η ταχύτερη απονομή συντάξεων

Η ψηφιακή μετάβαση του ΕΦΚΑ και η λειτουργία του e-ΕΦΚΑ έχουν μειώσει θεαματικά τις καθυστερήσεις.

Οι ασφαλισμένοι γνωρίζουν ότι πλέον «δεν θα περιμένουν χρόνια», εκτός αν ανήκουν σε ειδικές περιπτώσεις (διαδοχική ασφάλιση, διεθνείς συντάξεις, οφειλές).

Η βελτίωση αυτή ενθαρρύνει πολλούς να υποβάλουν αίτηση χωρίς τον φόβο ταλαιπωρίας ή καθυστέρησης.

4. Η δυνατότητα συνταξιοδότησης χωρίς αποχώρηση από την εργασία

Ο νέος νόμος που επιτρέπει στους συνταξιούχους να συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς μείωση στη σύνταξή τους έχει αλλάξει τα δεδομένα.

Ιδιαίτερα σε κλάδους όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες, 4 στους 5 συνεχίζουν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότηση.

Οι εισφορές που καταβάλλουν, μαζί με τον πόρο 10% υπέρ ΕΦΚΑ, ενισχύουν τα έσοδα του Ταμείου, αν και αυξάνουν παράλληλα τις δαπάνες για συντάξεις.

Το βλέμμα στο 2027

Η τάση αυτή εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί έως το 2027, όταν θα έχει ολοκληρωθεί το κύμα αποχωρήσεων της γενιάς των baby boomers. Μέχρι τότε, ο ΕΦΚΑ θα χρειαστεί να διαχειριστεί σωρευτικά πάνω από 800.000 συνταξιοδοτήσεις σε διάστημα πενταετίας, εξασφαλίζοντας ότι η ταχεία απονομή θα συνεχιστεί χωρίς να διακυβεύεται η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.