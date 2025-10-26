Πάνω από 1 δισ. ευρώ «πέφτει» στην αγορά – Ποιοι και πότε θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Ένα γενναίο «πακέτο» άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ αναμένεται να ενισχύσει την αγορά μέχρι το τέλος του έτους, μοιράζοντας ανάσα σε πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες.

Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, οι δικαιούχοι περιλαμβάνουν ένστολους, συνταξιούχους, ενοικιαστές, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και νοικοκυριά που θα λάβουν επιδόματα θέρμανσης.

Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν τέλη Νοεμβρίου και θα κορυφωθούν πριν από τα Χριστούγεννα, ανάλογα με το εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση και τον τόπο διαμονής.

Ήδη, οι αυξήσεις στους ένστολους θα φανούν με τη μισθοδοσία του Νοεμβρίου, ενώ οι συνταξιούχοι θα εισπράξουν το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ. Παράλληλα, οι ενοικιαστές και οι δικαιούχοι επιδόματος θέρμανσης θα δουν τα ποσά να πιστώνονται αυτόματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Ένστολοι: Αυξήσεις και αναδρομικά

Με τη μισθοδοσία του Νοεμβρίου, θα καταβληθούν οι αυξήσεις και τα αναδρομικά στους μισθούς περίπου 151.000 ενστόλων, λόγω των νέων ειδικών μισθολογίων.

Οι αυξήσεις κυμαίνονται από 13% έως 20%, ανάλογα με τον βαθμό και τα έτη υπηρεσίας.

Κατηγορία Α’ (Αξιωματικοί): +276 €/μήνα

Κατηγορία Β’ (Υπαξιωματικοί): +128 €/μήνα

Κατηγορία Γ’ (ΕΠΟΠ/ΟΠΥ): +103 €/μήνα

Κατά μέσο όρο, οι αυξήσεις φτάνουν τα 145 ευρώ για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τα 111 ευρώ για Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό.

Νέα αύξηση θα έρθει τον Ιανουάριο, με την ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας, που μειώνει τους συντελεστές και αυξάνει το καθαρό εισόδημα.

Ενοικιαστές: Νέο μέτρο – Επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ

Για πρώτη φορά εφαρμόζεται επιστροφή μέρους του ενοικίου σε περίπου 1,18 εκατ. νοικοκυριά, με αυτόματη πληρωμή στις 30 Νοεμβρίου, μετά από διασταυρώσεις της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ .

Η επιστροφή αντιστοιχεί σε 1/12 του ετήσιου μισθώματος, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για φοιτητική κατοικία, το μέγιστο ποσό είναι επίσης 800 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν δηλώσει το μισθωτήριο στην Εφορία και πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Άγαμοι: έως 20.000 € εισόδημα

Ζευγάρια: έως 28.000 € (+4.000 €/παιδί)

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 31.000 € (+5.000 €/παιδί)

Η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ ανά μέλος του νοικοκυριού.

Συνταξιούχοι: Μόνιμο επίδομα 250 ευρώ

Στα τέλη Νοεμβρίου, περίπου 1,4 εκατ. δικαιούχοι θα λάβουν το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ μέσω ΟΠΕΚΑ .

Από αυτούς, 1,1 εκατομμύριο είναι συνταξιούχοι και 300.000 λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα ή είναι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Τα βασικά κριτήρια:

Ηλικία: άνω των 65 ετών

Εισόδημα: έως 14.000 € για άγαμο / έως 26.000 € για έγγαμο

Περιουσία: έως 200.000 € για άγαμο / έως 300.000 € για ζευγάρι

Η «προσωπική διαφορά» στις συντάξεις παίζει καθοριστικό ρόλο: αν αυτή υπερβεί τα όρια, ο συνταξιούχος χάνει το επίδομα.

Ποιοι θα το λάβουν:

ΟΓΑ: μέση σύνταξη 500 €

ΟΑΕΕ: περίπου 700 €

ΙΚΑ: περίπου 850 €

ΕΤΑΑ: γύρω στα 800 €

ΝΑΤ: 900–1.000 €

Επίδομα θέρμανσης: Έως 1.200 ευρώ

Περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά θα λάβουν τον Δεκέμβριο την προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης , συνολικού ύψους 195 εκατ. ευρώ.

Η πλατφόρμα αιτήσεων ανοίγει στις αρχές Νοεμβρίου και θα μείνει ενεργή έως τις αρχές Δεκεμβρίου, ώστε η πληρωμή να γίνει πριν από τα Χριστούγεννα.



Το ποσό κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με υψηλό κλιματικό συντελεστή μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ.

Κριτήρια:

Άγαμοι: εισόδημα έως 16.000 €

Έγγαμοι/Σύμφωνο συμβίωσης: έως 24.000 € (+5.000 €/παιδί)

Μονογονεϊκές: έως 29.000 € (+5.000 €/παιδί πέραν του πρώτου)

Ακίνητη περιουσία: έως 200.000 € για άγαμο / 260.000 € για έγγαμο (+40.000 €/παιδί)

Ελεύθεροι επαγγελματίες: έσοδα έως 80.000 €

Το συμπέρασμα

Το κράτος «ρίχνει» πάνω από 1 δισ. ευρώ στην αγορά μέσα σε δύο μήνες, στοχεύοντας να τονώσει την κατανάλωση και να ανακουφίσει τα νοικοκυριά ενόψει των γιορτών.

Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν τέλη Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθούν λίγο πριν τα Χριστούγεννα — μια «ένεση ρευστότητας» που αναμένεται να δώσει ανάσα στην πραγματική οικονομία.