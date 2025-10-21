Έρχονται αυξήσεις μισθών και συντάξεων: Νέα επιδόματα από Νοέμβριο - Τι αλλάζει έως τον Απρίλιο

Ένα εξάμηνο παροχών ξεκινά από τώρα και θα κορυφωθεί τον Απρίλιο του 2026, καθώς τίθενται σε εφαρμογή οι κυβερνητικές εξαγγελίες για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και νέα επιδόματα που στοχεύουν στην ενίσχυση των νοικοκυριών απέναντι στην ακρίβεια και το αυξημένο κόστος στέγασης.

Συνολικά, πάνω από 5,5 εκατομμύρια πολίτες, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, θα δουν ενίσχυση στο εισόδημά τους μέσα στους επόμενους έξι μήνες, καθώς οι παρεμβάσεις ξεκινούν ήδη από τον Οκτώβριο και ολοκληρώνονται με την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2026.

Αυξήσεις στους ένστολους από τον Οκτώβριο

Οι πρώτοι που βλέπουν αυξήσεις είναι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς από τα τέλη Οκτωβρίου εφαρμόζεται το νέο μισθολόγιο.

Οι αυξήσεις κυμαίνονται, μεσοσταθμικά, στα 145 ευρώ τον μήνα για τους στρατιωτικούς και στα 111 ευρώ για τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής.

Διπλή ενίσχυση τον Νοέμβριο: 250 ευρώ και επίδομα ενοικίου

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου θα είναι μήνας-«ανάσα» για εκατομμύρια πολίτες. Περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα λάβουν τη μόνιμη ετήσια ενίσχυση 250 ευρώ, που θα καταβάλλεται πλέον κάθε Νοέμβριο.

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας, με εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι) ή 26.000 ευρώ (έγγαμοι), καθώς και οι συνταξιούχοι αναπηρίας και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Την ίδια περίοδο θα δοθεί για πρώτη φορά η «επιστροφή ενοικίου», μια νέα μόνιμη επιδότηση για περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Το ποσό θα αντιστοιχεί σε ένα ενοίκιο ετησίως, με ανώτατο όριο 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Για τα νοικοκυριά που πληρώνουν και φοιτητική στέγη, το επίδομα θα είναι διπλό.

Αυξήσεις στις συντάξεις τον Δεκέμβριο

Οι ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων θα πιστωθούν τέλος Δεκεμβρίου με τις πληρωμές των συντάξεων Ιανουαρίου 2026.

Περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις της τάξης του 2,4%, καθώς το ποσοστό θα υπολογιστεί με βάση τον μέσο πληθωρισμό και την ανάπτυξη που οριστικοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Αύξηση θα λάβουν και 670.000 συνταξιούχοι που διατηρούν ακόμη προσωπική διαφορά, η οποία θα καταργηθεί σταδιακά:

το 2026 θα λάβουν το 50% της αύξησης, και από το 2027 το 100%, οπότε και η προσωπική διαφορά παύει οριστικά.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με αύξηση 30 ευρώ και προσωπική διαφορά 80 ευρώ, θα δει φέτος 15 ευρώ επιπλέον στη σύνταξή του.

Από το 2028 και έπειτα, οι ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων θα καθορίζονται με βάση την πορεία του μέσου μισθού.

Επιδόματα και αυξήσεις στο Δημόσιο

Από τον Ιανουάριο, στους δημοσίους υπαλλήλους με πενταετή κύκλο σπουδών (όπως Πολυτεχνεία και Πανεπιστήμια με 5ετή φοίτηση) θα καταβληθεί επιπλέον μηνιαίο επίδομα, στο πλαίσιο της μισθολογικής αναμόρφωσης του Δημοσίου.

Πρακτικά το δίπλωμα Πολυτεχνείου και άλλων πανεπιστημίων με πενταετή κύκλο σπουδών θα αναγνωρίζεται μισθολογικά, ισότιμα με μεταπτυχιακό.

Νέα αύξηση κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο του 2026

Η έκτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού τίθεται σε ισχύ από 1η Απριλίου 2026, επηρεάζοντας περίπου 550.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Ο κατώτατος, που σήμερα διαμορφώνεται στα 880 ευρώ μεικτά, αναμένεται να αυξηθεί κατά 40 έως 50 ευρώ, σε ένα εύρος 920–930 ευρώ μεικτά, ώστε το 2027 να φτάσει τον κυβερνητικό στόχο των 950 ευρώ.

Η αύξηση αυτή θα συμπαρασύρει όλα τα επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό, όπως:

τις τριετίες,

τις προσαυξήσεις για υπερωρίες, νυχτερινή ή αργιακή εργασία,

αλλά και τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ και το επίδομα ανεργίας, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 540,32 ευρώ.

Με το νέο πακέτο παροχών, η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει διαδοχικά και στοχευμένα τα νοικοκυριά, μετατρέποντας το επόμενο εξάμηνο σε «εξάμηνο ανακούφισης».

Οι ενισχύσεις δεν περιορίζονται σε εφάπαξ παροχές, αλλά συνδυάζουν μόνιμες αυξήσεις, κοινωνικά επιδόματα και φορολογικές ελαφρύνσεις, με σκοπό να απορροφήσουν μέρος της πίεσης από το αυξημένο κόστος ζωής.