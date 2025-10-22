Νίκη Κεραμέως: Δεν αλλάζουν τα όρια συνταξιοδότησης – Τι είπε για την τετραήμερη εργασία

Σε κατηγορηματική διάψευση για το ενδεχόμενο αλλαγής των ορίων συνταξιοδότησης προχώρησε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να υποδεικνύει τέτοιες αλλαγές». Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο εντατικής συζήτησης για τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, με την ίδια να διευκρινίζει και τις επίμαχες διατάξεις για το ωράριο εργασίας και το 13ωρο.

Το 13ωρο είναι επιλογή με αυξημένες αποδοχές

Μιλώντας στο Action 24, η Νίκη Κεραμέως διέψευσε ότι θεσμοθετήθηκε 13ωρη εργασία, εξηγώντας ότι πρόκειται για προαιρετική δυνατότητα των εργαζομένων να απασχολούνται έως 13 ώρες ημερησίως, μέχρι 37 ημέρες τον χρόνο και μόνο στον ίδιο εργοδότη.

«Δίνουμε τη δυνατότητα σε εργαζόμενους να εργάζονται με αυξημένες αποδοχές τρεις ημέρες τον μήνα για 13 ώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο εργαζόμενος μπορεί να αρνηθεί αν δεν το επιθυμεί.

Η υπουργός σημείωσε πως η λεγόμενη «εξαήμερη εργασία», που επικαλέστηκε η αντιπολίτευση, εφαρμόστηκε μόλις στο 0,6% των επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι η αγορά εργασίας «είναι αυτή τη στιγμή ευνοϊκή για τους εργαζομένους», λόγω της μειωμένης ανεργίας και της αυξημένης ζήτησης προσωπικού.

«Συμφέρει έναν εργοδότη περισσότερο να προσλάβει δεύτερο εργαζόμενο παρά να πληρώνει για 13ωρο τον πρώτο», επισήμανε η κ. Κεραμέως, προσθέτοντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει ο εθνικός διάλογος για τις συλλογικές συμβάσεις.

Τετραήμερη εργασία: ήδη εφικτή με το ισχύον πλαίσιο

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο τετραήμερης εργασίας, η υπουργός υπενθύμισε ότι το ισχύον νομοσχέδιο ήδη δίνει αυτή τη δυνατότητα. «Ένας εργαζόμενος μπορεί να εργάζεται τετραήμερο δεκάωρο και να έχει ελεύθερο το σαββατοκύριακο, αν το επιλέξει», είπε χαρακτηριστικά.

Νέα μέτρα για τη στήριξη της απασχόλησης

Η κ. Κεραμέως αποκάλυψε ότι το υπουργείο Εργασίας ετοιμάζει πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για άνεργες μητέρες, με στόχο τη στήριξη της γυναικείας εργασίας.

Υπενθύμισε ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί περίπου 500.000 νέες θέσεις εργασίας, αποδίδοντας το αποτέλεσμα αυτό στη σταθερή ανάπτυξη και τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Για τον Άγνωστο Στρατιώτη και την επίμαχη τροπολογία

Σχετικά με την πρόσφατη συζήτηση γύρω από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η Νίκη Κεραμέως εξήγησε ότι η τροπολογία ήρθε να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο αρμοδιοτήτων για τη φύλαξη, τον καθαρισμό και τη διαχείρισή του.

«Ψηφίσαμε αν πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχει ένα καθεστώς προστασίας για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι την τροπολογία υπέγραψε και ψήφισε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.