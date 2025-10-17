Γερμανία: Ο Μερτς δίνει μπόνους 2.000 ευρώ σε συνταξιούχους για να δουλέψουν

Στη θέσπιση ενός νέου προγράμματος «ενεργής σύνταξης» (Aktivrente) θα προχωρήσει η Γερμανία από την 1η Ιανουαρίου του 2026, το οποίο θα επιτρέπει σε όσους επιλέγουν να εργάζονται και μετά τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης να κερδίζουν έως 2.000 ευρώ μηνιαίως χωρίς φόρο.

Η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας παρουσίασε το μέτρο ως ένα «απλό αλλά ουσιαστικό κίνητρο» για να παραμείνουν οι έμπειροι εργαζόμενοι στην αγορά εργασίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την πρόταση της κεντροδεξιάς Ένωσης (Union) για το αφορολόγητο μπόνους, η Μπας δήλωσε πως «όποιος επιθυμεί εθελοντικά να εργαστεί περισσότερα χρόνια χρειάζεται ελκυστικούς όρους».

Η υπουργός πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα άρει την απαγόρευση επανένταξης στην προηγούμενη θέση εργασίας, που μέχρι τώρα εμπόδιζε τους συνταξιούχους να επιστρέψουν εύκολα στον παλιό τους εργοδότη. «Είναι αντιπαραγωγικό το γεγονός ότι εργαζόμενοι που ήθελαν να συνεχίσουν μετά τη συνταξιοδότησή τους δεν μπορούσαν να επιστρέψουν απλώς στην παλιά τους δουλειά», υπογράμμισε.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από αλλαγές στο Bürgergeld, το βασικό επίδομα εισοδήματος για ενήλικες που μπορούν να εργαστούν αλλά δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος ζωής, σύμφωνα με το Euronews.

Η αυστηροποίηση του προγράμματος στοχεύει να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και να απαντήσει στις ανησυχίες των ψηφοφόρων για την κοινωνική δικαιοσύνη, ενθαρρύνοντας περισσότερους πολίτες να επιστρέψουν στην εργασία.

Ωστόσο, επικριτές προειδοποιούν ότι η αλλαγή αυτή μπορεί να επιβαρύνει τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και να σηματοδοτήσει επιστροφή στο παλαιότερο σύστημα της Γερμανίας, με μειώσεις επιδομάτων που ενδέχεται να αποθαρρύνουν τη σταθερή επιστροφή στην αγορά εργασίας.

Τι αλλάζει για εργοδότες και συνταξιούχους

Για κλάδους που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού —όπως η μηχανική, οι μεταφορές, η υγεία και η δημόσια διοίκηση— η Aktivrente προσφέρει έναν τρόπο διατήρησης έμπειρων στελεχών, χάρη στην κατάργηση της απαγόρευσης επανένταξης και στο αφορολόγητο όριο που καθιστά πιο ελκυστικά τα συμβόλαια μειωμένου ωραρίου.

Για όσους βρίσκονται στην ηλικία συνταξιοδότησης ή την έχουν ήδη ξεπεράσει, η ρύθμιση επιτρέπει μερική απασχόληση, διατηρώντας περισσότερο από κάθε ευρώ έως το όριο των 2.000 ευρώ τον μήνα, ενώ —ανάλογα με το τελικό πλαίσιο— θα μπορούν να συνδυάζουν τον μισθό με τη σύνταξή τους.

Παρόλα αυτά, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα εφαρμογής, όπως το πώς θα συνυπολογίζεται το αφορολόγητο ποσό με τις προσαυξήσεις αλληλεγγύης ή τους δημοτικούς φόρους, αν η απαλλαγή θα ισχύει ανά θέση εργασίας ή ανά άτομο με πολλαπλές συμβάσεις, και πώς θα ευθυγραμμιστούν οι εισφορές συντάξεων και υγείας. Επίσης, δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως ποιοι περιορισμοί θα ισχύσουν στην άρση της απαγόρευσης επανένταξης.