Συντάξεις δύο ταχυτήτων: Χάσμα 485 ευρώ ανάμεσα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Το χάσμα ανάμεσα στις συντάξεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα διευρύνεται, καθώς τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πως οι νέοι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα λαμβάνουν κατά μέσο όρο 485 ευρώ λιγότερα από εκείνους του Δημοσίου.

Παρά τις αυξήσεις που ανακοινώνονται τα τελευταία χρόνια, οι περισσότεροι συνταξιούχοι εξακολουθούν να επιβιώνουν με εισοδήματα που δεν καλύπτουν ούτε τις βασικές ανάγκες, καθώς η ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια και υπηρεσίες «ροκανίζει» κάθε ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Ήλιος» για τον Αύγουστο, έξι στους δέκα συνταξιούχους (58,8%) λαμβάνουν κάτω από 1.000 ευρώ μεικτά, με τη μέση κύρια σύνταξη να διαμορφώνεται στα 844 ευρώ και την επικουρική στα 196 ευρώ.

Πρόκειται ουσιαστικά για συντάξεις επιβίωσης, που αφήνουν ελάχιστο διαθέσιμο εισόδημα μετά τις αυξήσεις τιμών και τη διαρκή άνοδο του κόστους διαβίωσης.

Οι «χαμηλοσυνταξιούχοι» του ιδιωτικού τομέα

Τον Αύγουστο εκδόθηκαν 27.215 νέες συντάξεις, με συνολική δαπάνη 15,4 εκατ. ευρώ. Από αυτές, οι 16.400 αφορούσαν εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, με μέση δαπάνη μόλις 760,97 ευρώ. Αντίθετα, οι 828 νέες συντάξεις του Δημοσίου είχαν μέσο ύψος 1.246,47 ευρώ.

Η διαφορά, που φτάνει τα 485,5 ευρώ μηνιαίως, επιβεβαιώνει πως οι συντάξεις στο Δημόσιο εξακολουθούν να υπερέχουν σημαντικά, τόσο ως προς τον υπολογισμό των αποδοχών όσο και ως προς τη σταθερότητα των ασφαλιστικών εισφορών.

Αναποτελεσματική η παρέμβαση στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης

Την ίδια στιγμή, η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Παρότι η κυβέρνηση προχώρησε σε πάγωμα της αλλαγής κλιμακίων, οι συνταξιουχικές ενώσεις κάνουν λόγο για «αναποτελεσματική λύση», καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι καθαρές αποδοχές μειώνονται εκ νέου.

Όπως επισημαίνουν σε επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό, το μέτρο δεν έχει καταργηθεί, παρά τις διαβεβαιώσεις για επανεξέτασή του.

Η κράτηση, εκτός της πρώτης κλίμακας, υπολογίζεται επί του συνόλου της σύνταξης, και όχι επί της διαφοράς από τη μία κλίμακα στην άλλη, προκαλώντας υπέρμετρη επιβάρυνση για χιλιάδες συνταξιούχους.

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, η ΕΑΣ στερεί έως και 70 ευρώ τον μήνα από συντάξεις που ήδη βρίσκονται κάτω από το όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης, ενώ η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των συντάξεων δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει τις απώλειες.

«Η αύξηση χάνεται πριν φτάσει στο πορτοφόλι»

Η κατάσταση, όπως την περιγράφουν συνταξιούχοι και οικονομικοί αναλυτές, είναι «παράδοξα στατική». Οι ετήσιες αυξήσεις που δίνονται από το 2023 και μετά εξανεμίζονται από τον πληθωρισμό, την αναπροσαρμογή των τιμών στα φάρμακα και τα βασικά αγαθά, αλλά και από τη φορολογική επιβάρυνση που επανέρχεται για όσους ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ ετήσιου εισοδήματος.

Προς αυτή την κατεύθυνση οι συνταξιουχικές οργανώσεις έχουν ζητήσει μια συνολική επανεξέταση του ασφαλιστικού συστήματος και επανυπολογισμό των εισφορών με βάση την αγοραστική δύναμη.