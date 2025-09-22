Γιάννης Στουρνάρας: «Η αναδιανομή φόρου είναι πιο αποτελεσματική από τη μείωση του ΦΠΑ»

Σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα καταφέρνει για πρώτη φορά να ξεχωρίσει θετικά, υπογράμμισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας , μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ 100,3.

Ο κεντρικός τραπεζίτης τόνισε ότι η χώρα μας αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ η μεγαλύτερη επιτυχία είναι η εντυπωσιακή μείωση του δημόσιου χρέους κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ κάθε χρόνο.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο πλούτος μοιράζεται μόνο στους πλούσιους. Πολύ λίγοι πίστευαν ότι θα τα καταφέρναμε μετά την κρίση. Αυτό το επίτευγμα πρέπει να το προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού», σημείωσε, προσθέτοντας: «Δημοσιονομικά ξεχάσαμε το κακό παρελθόν. Τώρα πρέπει να δώσουμε έμφαση στις μεταρρυθμίσεις. Το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού».

«Καμία πιθανότητα νέας χρεοκοπίας – Η αναδιανομή φόρου πιο αποτελεσματική από μείωση ΦΠΑ»

Ο Γιάννης Στουρνάρας επεσήμανε ότι η πρόοδος στα έσοδα δίνει «δημοσιονομικό χώρο», με την Κομισιόν να επιτρέπει την αναδιανομή ενός μέρους στους πολίτες. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η χώρα δεν κινδυνεύει από νέο δημοσιονομικό εκτροχιασμό, εφόσον συνεχίσει σε αυτό το μοντέλο.

«Αν ξαναμοιράσει το χρέος με επιταγές στον λαό ο πρωθυπουργός, θα βρεθούμε πάλι στο 2010. Η αναδιανομή του φόρου εισοδήματος είναι πιο αποτελεσματική για κάθε νοικοκυριό από μια μείωση ΦΠΑ», είπε χαρακτηριστικά.

Πληθωρισμός: 3,1% το 2025 – Σταδιακή αποκλιμάκωση το 2026-27

Για τον πληθωρισμός , ο διοικητής της ΤτΕ ανέφερε ότι παραμένει υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης επηρεάζοντας κυρίως τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Η πρόβλεψη της Τράπεζας είναι για 3,1% το 2025, με σταδιακή αποκλιμάκωση στο 2,6% το 2026 και 2,4% το 2027. «Οι τιμές αυξήθηκαν λόγω πανδημίας και πολέμου στην Ουκρανία, αλλά πλέον η εικόνα βελτιώνεται», ανέφερε.

«Δεν υπάρχει λεφτόδεντρο – Μισθοί με αντίκρισμα στην παραγωγικότητα»

Ο Στουρνάρας στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των μισθών, λέγοντας πως οι αυξήσεις δεν μπορούν να γίνουν χωρίς αύξηση της παραγωγικότητας.

«Αν αύριο αυξήσουμε 30% τον μισθό, θα χρεοκοπήσουμε. Παραγωγικότητα σημαίνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις. Από το 2019 οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%, με τα 4/5 να είναι παραγωγικές», είπε.

Για τον κατώτατο μισθό παραδέχτηκε ότι έχει στοιχεία κρατικής παρέμβασης, τονίζοντας όμως ότι άλλο είναι ο κατώτατος και άλλο ο μέσος μισθός. «Δυστυχώς, δεν υπάρχει λεφτόδεντρο. Αν δεν υπάρχει αντίκρισμα, θα αυξηθεί η ανεργία όπως παλιά», τόνισε.

«5ος Πόλος» και Revolut: Ο ανταγωνισμός στις τράπεζες

Αναφερόμενος στον τραπεζικό χάρτη, ο Στουρνάρας δήλωσε ικανοποιημένος για τη δημιουργία ενός «5ου Πόλου» με νέες τράπεζες – όπως η Credia, η Optima, η Viva, η ABB και οι συνεταιριστικές.

«Η πιο πετυχημένη τράπεζα είναι της Καρδίτσας. Χωρίς καμία βοήθεια από το κράτος αναπτύχθηκε και στήριξε τους πολίτες μετά τον Daniel», είπε με νόημα.

Παράλληλα, προειδοποίησε τις συστημικές τράπεζες να προσαρμόσουν τα επιτόκια: «Η Revolut θα έρθει. Αν δεν προσέξουμε, θα πάρει μερίδιο. Οι 4 συστημικές βολεύονται με 30-40 μεγάλους πελάτες. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε μικρότερες τράπεζες».