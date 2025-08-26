Πλειστηριασμοί με «κούρεμα» – Στα όρια ο «Ηρακλής»

Η μεγάλη εικόνα είναι ξεκάθαρη: το ιδιωτικό χρέος παραμένει βραχνάς και το πρόγραμμα «Ηρακλής» ακροβατεί. Στην Τράπεζα της Ελλάδος έγινε σήμερα η κρίσιμη σύσκεψη υπό τον Γιάννη Στουρνάρα, με κυβέρνηση, τραπεζίτες και servicers να ψάχνουν τη «μαγική λύση».

Το βάρος των αριθμών



6 δισ. ευρώ «κόκκινα» δάνεια ακόμη στους ισολογισμούς των τραπεζών.

80 δισ. ευρώ δάνεια στα χέρια των servicers.

Η εξυγίανση, λένε τραπεζικές πηγές, μπορεί να δώσει οξυγόνο στην οικονομία. Αλλά η πραγματικότητα δείχνει άλλα.

Η δύσκολη αλήθεια των πλειστηριασμών



Όλο και περισσότερα ακίνητα καταλήγουν στους servicers. Οι εκποιήσεις γίνονται με βαθιά «κουρέματα». Οι εγγυήσεις του «Ηρακλή» κινδυνεύουν να καταρρεύσουν. Καθυστερήσεις, δικαστικές εμπλοκές και μαζικές ρυθμίσεις – όπως στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο – θολώνουν ακόμη περισσότερο το τοπίο.

«Ηρακλής» εκτός ρυθμού



Οι τιτλοποιήσεις στα σχήματα «Ηρακλής 1 και 2» δεν πιάνουν τους στόχους. Τα business plans έμειναν στα χαρτιά. Οι εποπτικές αρχές προειδοποιούν: χωρίς αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, η διαδικασία ρευστοποίησης θα σέρνεται.

Δικαστικές νάρκες

Η αναμονή για την πιλοτική δίκη των δανείων του νόμου Κατσέλη μόνο βενζίνη στη φωτιά μπορεί να ρίξει. Αν η απόφαση δεν είναι «φιλική» προς τις τράπεζες, οι ισορροπίες τινάζονται στον αέρα.

Ποιοι κάθισαν στο τραπέζι



Χατζηδάκης, Πιερρακάκης, Φλωρίδης, οι ισχυροί των τραπεζών και των servicers, η Ελένη Βρεττού της Credia, ο Δ. Τσάκωνας του ΟΔΔΗΧ και η Θ. Αλαμπάση. Όλοι στο ίδιο τραπέζι – αλλά με την ίδια ερώτηση: πώς θα σωθεί το στοίχημα του «Ηρακλή»;