Τι είναι το Βραβείο Bruno Leoni και γιατί φέτος απονεμήθηκε στην Ελλάδα

Η Ελλάδα βρέθηκε φέτος στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής συζήτησης, καθώς τιμήθηκε με το Βραβείο Bruno Leoni 2025, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο. Το βραβείο παρέλαβε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας , σε μια απονομή με ιδιαίτερο συμβολισμό ,αφού για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού η διάκριση απονέμεται σε ολόκληρη χώρα.

Τι είναι το Βραβείο Bruno Leoni

Το Bruno Leoni Award απονέμεται κάθε χρόνο από το Istituto Bruno Leoni, ένα από τα σημαντικότερα think tanks της Ιταλίας με έδρα το Τορίνο και το Μιλάνο. Το Ινστιτούτο φέρει το όνομα του Bruno Leoni (1913-1967), Ιταλού νομικού, πολιτικού φιλοσόφου και υπερασπιστή των αρχών της ατομικής ελευθερίας, της ελεύθερης αγοράς και του κλασικού φιλελευθερισμού.



Το βραβείο αναγνωρίζει πρόσωπα ή φορείς που, με το έργο τους, προάγουν την ελευθερία του ατόμου, τη δημοκρατία των θεσμών και τη λειτουργία της αγοράς σε συνθήκες διαφάνειας και ευθύνης. Από το 2008, έχει απονεμηθεί σε εξέχουσες προσωπικότητες όπως:

ο Μάριο Βάργκας Λιόσα, βραβευμένος συγγραφέας και υπέρμαχος της δημοκρατίας,

ιστορικός Ρίτσαρντ Πάιπς,

ο Λεοπόλντο Λόπεζ και ο Τζίμι Λάι, ακτιβιστές που αντιστάθηκαν σε αυταρχικά καθεστώτα.

Στόχος του βραβείου είναι να αναδείξει εκείνους που, μέσα από την πράξη ή τη σκέψη τους, υπερασπίζονται το δικαίωμα του πολίτη να δημιουργεί, να καινοτομεί και να αποφασίζει ελεύθερα.

Η Ελλάδα τιμήθηκε για τη δύναμη και την επιμονή της

Η φετινή επιλογή του Ινστιτούτου είχε έντονο συμβολισμό.

«Η Ελλάδα επελέγη γιατί είχε τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να ακολουθήσει, παρά το κοινωνικό κόστος, τον δύσκολο δρόμο της οικονομικής εξυγίανσης και της ανάπτυξης», αναφέρεται στην επίσημη αιτιολόγηση.



Στην τελετή απονομής στο Μιλάνο, ο Γιάννης Στουρνάρας παρέλαβε το βραβείο εξ ονόματος της χώρας, δηλώνοντας ότι «η ελληνική κρίση ανέδειξε την ανάγκη ισχυρών θεσμών, προσεκτικών δημοσιονομικών πολιτικών και βαθιών μεταρρυθμίσεων».

«Μόνον με αυτούς τους πυλώνες μπορέσαμε να επιστρέψουμε σε πορεία σταθερότητας και ανάπτυξης», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Φράνκο Ντεμπενεντέτι τόνισε ότι «η Ελλάδα είναι απτό παράδειγμα χώρας που πέρασε βαθιά κρίση, αλλά στάθηκε ξανά όρθια – όπως ελπίζουμε να συμβεί και με την Αργεντινή του Μιλέι».

«Η πιο φιλόδοξη φορολογική αλλαγή σε ανεπτυγμένη οικονομία»

Σε συνέντευξή του στην Corriere della Sera, ο κ. Στουρνάρας χαρακτήρισε τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Ελλάδας «την πιο φιλόδοξη φορολογική αλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε ανεπτυγμένη οικονομία».

Όπως είπε, «στην αρχή δώσαμε έμφαση στους φόρους, αλλά στη συνέχεια εξισορροπήσαμε τις παρεμβάσεις, με ποσοστό 50%-50% μεταξύ φόρων και δαπανών».

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρθηκε στις σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις:

Αυτόνομη φορολογική αρχή,

μεταρρυθμίσεις στις συντάξεις,

προστασία του τραπεζικού συστήματος με μείωση των συστημικών τραπεζών από δέκα σε τέσσερις,

μείωση γραφειοκρατίας και βελτίωση των θεσμών.

«Τώρα πρέπει να επενδύσουμε στις υποδομές, στις μεταφορές, στην ποιότητα των υπηρεσιών και στη Δικαιοσύνη. Όμως έγιναν πάρα πολλά», ανέφερε.

Η «ελληνική συμβουλή» προς την Ευρώπη

Απαντώντας στο ερώτημα ποιο μήνυμα στέλνει η Ελλάδα στην Ευρώπη, ο Γιάννης Στουρνάρας ήταν σαφής: «Δεν μπορείς να ηγείσαι μιας χώρας με μεγάλα ελλείμματα. Εμείς σήμερα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα 3,6%. Είναι ευθύνη απέναντι στις μελλοντικές γενιές».

Και κατέληξε με μια φράση που αποτυπώνει το νόημα της φετινής βράβευσης: «Η πολιτική σταθερότητα είναι το υπ’ αριθμόν ένα ζητούμενο. Χωρίς αυτήν, δεν υπάρχει πρόοδος. Σήμερα έχουμε σταθερότητα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και λιγότερο λαϊκισμό».