Bloomberg: Η Ελλάδα σχεδιάζει εκδόσεις ομολόγων έως 8 δισ. ευρώ το 2026

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να αντλήσει έως και 8 δισεκατομμύρια ευρώ από τις διεθνείς αγορές το 2026, συνεχίζοντας τη συντηρητική στρατηγική έκδοσης ομολόγων και δίνοντας προτεραιότητα στην αποπληρωμή του χρέους, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.



Το ποσό αυτό είναι ελαφρώς υψηλότερο από τα 7,5 δισ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν το 2025 και κινείται στο ίδιο εύρος με τις προηγούμενες χρονιές, τηρώντας τον εθνικό στόχο περιορισμού του δανεισμού.

Δημοσιονομική σταθερότητα μετά την κρίση

Η Ελλάδα έχει καταφέρει να αναστρέψει πλήρως την πορεία των δημόσιων οικονομικών της, από τη βαθιά κρίση χρέους που την έφερε ένα βήμα πριν από την έξοδο από το ευρώ, σε μια χώρα-παράδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο συνδυασμός:

υψηλότερης είσπραξης φόρων,

σταθερής οικονομικής ανάπτυξης και

συγκρατημένων δαπανών

έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες με θετικό δημοσιονομικό ισοζύγιο.

Πλεονάσματα και αποπληρωμές δανείων

Η κυβέρνηση καταγράφει σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα , δηλαδή έσοδα που υπερβαίνουν τις δαπάνες (χωρίς να υπολογίζονται οι τόκοι). Τα πλεονάσματα αυτά καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους και διατηρούν υγιή ταμειακά αποθέματα.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg:

Το δημόσιο χρέος αναμένεται να επιστρέψει στα προμνημονιακά επίπεδα έως το 2025.

Ο οίκος Scope Ratings προβλέπει περαιτέρω μείωση του χρέους κατά 23 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Η Ελλάδα στοχεύει να εξοφλήσει πλήρως τα δάνεια του πρώτου προγράμματος διάσωσης (Greek Loan Facility) δέκα χρόνια νωρίτερα, με ετήσιες αποπληρωμές τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ έως το 2031.

Νέες εκδόσεις και αποθέματα

Μία από τις νέες εκδόσεις ομολόγων του 2026 αναμένεται να είναι δεκαετούς διάρκειας. Παράλληλα, το ταμειακό απόθεμα της Ελλάδας, που σήμερα ανέρχεται σε περίπου 46 δισ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα μειωθεί στα 36 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους — παρόμοιο με τα επίπεδα του 2024.

Ευρωπαϊκές συγκρίσεις και αναβαθμίσεις

Η πρόοδος της Ελλάδας ξεχωρίζει στον ευρωπαϊκό χάρτη, ειδικά αν συγκριθεί με χώρες όπως η Γαλλία, η οποία εξακολουθεί να εμφανίζει το μεγαλύτερο έλλειμμα στην Ε.Ε. και να αναζητά ισορροπία στον προϋπολογισμό της.

Οι οίκοι αξιολόγησης έχουν λάβει υπόψη τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας:

Από το 2023 η Ελλάδα βρίσκεται ξανά σε καθεστώς investment grade,

ενώ η Scope Ratings αναβάθμισε πρόσφατα την προοπτική της χώρας σε θετική (BBB),

επικαλούμενη τη δημοσιονομική πειθαρχία, την οικονομική ανθεκτικότητα και τη σταθερή μείωση του χρέους.

Επόμενος σταθμός: η Fitch Ratings, που αναμένεται να επανεξετάσει την αξιολόγησή της (BBB-) αυτή την Παρασκευή.

Το συμπέρασμα

Η Ελλάδα συνεχίζει να κινείται με σταθερό βηματισμό στις αγορές, διατηρώντας το βλέμμα στραμμένο στη μείωση του χρέους και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Η συντηρητική αλλά σταθερή στρατηγική της φαίνεται να αποδίδει και η διεθνής εικόνα της χώρας αλλάζει σελίδα, με όρους αξιοπιστίας και ανθεκτικότητας.