Κομισιόν: Ανάπτυξη 2,1% για την Ελλάδα το 2025 – Επιβράδυνση μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Ανάπτυξη 2,1% το 2025 και 2,2% το 2026 προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελληνική οικονομία στις φθινοπωρινές εκτιμήσεις της, επιβεβαιώνοντας ότι η κατανάλωση και οι επενδύσεις –με συμμάχους τα ευρωπαϊκά κονδύλια– θα συνεχίσουν να κινούν την οικονομία. Μετά, όμως, την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ο ρυθμός ανάπτυξης περιορίζεται στο 1,7% το 2027. Το δημόσιο χρέος συνεχίζει την καθοδική του πορεία, υποχωρώντας στο 137% του ΑΕΠ.

Πληθωρισμός: Σταδιακή αποκλιμάκωση, αλλά με… θύλακες πίεσης

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός βαίνει προς αποκλιμάκωση:

2,8% το 2025,

2,3% το 2026,

2,4% το 2027 λόγω των ανοδικών πιέσεων από ενέργεια και ισχυρή ζήτηση.

Η ανεργία συνεχίζει να μειώνεται, με την Κομισιόν να προβλέπει 8,2% το 2027, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Ωστόσο, σημειώνει «διαρθρωτικές αδυναμίες» που εξακολουθούν να κρατούν πίσω την αγορά εργασίας.

Βαρίδι 500 εκατ. ευρώ: Η δημοσιονομική διόρθωση στις αγροτικές επιδοτήσεις

Παρά τα φορολογικά μέτρα και τις κοινωνικές παροχές, η Κομισιόν βλέπει τη δημοσιονομική πορεία της Ελλάδας ως «ευνοϊκή». Ωστόσο, χτυπά καμπανάκι για ένα πιθανό δημοσιονομικό βάρος περίπου 473 εκατ. ευρώ, το οποίο σχετίζεται με διόρθωση στις αγροτικές επιδοτήσεις της ΕΕ (0,2% του ΑΕΠ). Δεν διευκρινίζεται αν αφορά το πρόστιμο ΟΠΕΚΕΠΕ ή εάν πρόκειται για νέα πρόβλεψη.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις ερωτηθείς σχετικά, απέφυγε το σχόλιο, παραπέμποντας στους εν εξελίξει ελέγχους των ευρωπαϊκών υπηρεσιών σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές.

Ευρώπη: Στροφές πάνω από τις προσδοκίες

Σε επίπεδο ΕΕ και Ευρωζώνης, η Κομισιόν εμφανίζεται αισθητά πιο αισιόδοξη.

Προβλέπει ανάπτυξη:

1,4% σε ΕΕ και Ευρωζώνη το 2025,

1,4% και 1,2% αντίστοιχα το 2026,

1,5% και 1,4% το 2027.

Η καλύτερη πορεία του 2025 οφείλεται στις επιδόσεις των πρώτων εννέα μηνών, που ξεπέρασαν τις αρχικές εκτιμήσεις.

Ελλάδα: Ανθεκτική οικονομία, αλλά με ανοιχτά μέτωπα

Η Κομισιόν «βλέπει» διατήρηση της δυναμικής και το β΄ εξάμηνο του 2025, χάρη:

στη ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα,

στη διψήφια αύξηση επιχειρηματικών δανείων,

στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης,

και στις φορολογικές αλλαγές που αναμένεται να ενισχύσουν τα καθαρά εισοδήματα από το 2026.

Την ίδια στιγμή, προειδοποιεί: η γεωπολιτική και εμπορική αβεβαιότητα, καθώς και το κόστος χρηματοδότησης, μπορούν να χτυπήσουν εξαγωγές και επενδύσεις – ειδικά στον τουρισμό.

Ζωή μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η ανάπτυξη παραμένει σταθερή το 2025–2026, αλλά η Κομισιόν ξεκαθαρίζει πως μετά το τέλος του RRF ( Recovery and Resilience Facility - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ) η οικονομία φυσιολογικά επιβραδύνει. Το 2027 ο ρυθμός πέφτει στο 1,7%.

Αγορά εργασίας: Η ανεργία σε ιστορικά χαμηλά, αλλά η σφιχτή αγορά πιέζει τις τιμές

Η ανεργία υποχώρησε στο 8,2% τον Οκτώβριο 2025, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.

Ωστόσο, η αγορά παραμένει «σφιχτή», ειδικά σε τουρισμό και κατασκευές, με αποτέλεσμα υψηλές κενές θέσεις και αυξημένες μισθολογικές απαιτήσεις.

Η Κομισιόν προβλέπει αύξηση μισθών με ρυθμό 3,6% ετησίως, λόγω:

προηγούμενων αυξήσεων κατώτατου μισθού,

μειωμένων εισφορών,

και φορολογικών ελαφρύνσεων.

Πληθωρισμός: Αργή αλλά σταθερή αποκλιμάκωση

Ο πληθωρισμός είχε μέσο όρο 3,1% το α΄ εξάμηνο του 2025, αλλά έπεσε στο 1,7% τον Οκτώβριο. Παρά τη μείωση, η ισχυρή κατανάλωση και η στενότητα στην αγορά εργασίας κρατούν πίεση στις τιμές.

Οδεύει προς:

2,8% το 2025,

2,3% το 2026,

2,4% το 2027 (λόγω ενέργειας).

Δημοσιονομικά: «Ψήφος εμπιστοσύνης» από την Κομισιόν

Η Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή δημοσιονομική εικόνα. Το πρωτογενές πλεόνασμα μειώνεται από 1,2% του ΑΕΠ το 2024 στο 1,1% το 2025, αλλά κυρίως λόγω επεκτατικής πολιτικής: μειώσεις εισφορών, αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο, επιδότηση ενοικίου, επίδομα 250€ σε ευάλωτους και χαμηλοσυνταξιούχους.

Το 2026, το πλεόνασμα μειώνεται περαιτέρω στο 0,3%, ενώ το 2027 το πρωτογενές ισοζύγιο πέφτει στο 0%. Παραμένουν πιέσεις από υγεία, άμυνα και τη δημοσιονομική διόρθωση για τις αγροτικές ενισχύσεις. Παρά αυτά, ο δείκτης χρέους συνεχίζει να βελτιώνεται: 154,2% του ΑΕΠ το 2024 → 138% το 2027, χάρη στην ονομαστική ανάπτυξη και τα συνεχόμενα πρωτογενή πλεονάσματα.