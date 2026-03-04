Η «ακτινογραφία» των αγροτικών προϊόντων - Ποια πήραν την ανηφόρα τον Φεβρουάριο

Με μεικτά πρόσημα αλλά συνολική ανοδική τάση έκλεισε ο Φεβρουάριος για την αγορά των αγροτικών προϊόντων σύμφωνα με την ανάλυση της Τράπεζας Πειραιώς. Σιτάρι, σόγια, βοοειδή και βαμβάκι κατέγραψαν κέρδη λόγω ισχυρής ζήτησης, ενώ ζάχαρη, καλαμπόκι και ρύζι υποχώρησαν, υποδηλώνοντας εξομάλυνση των πιέσεων.

Κέρδη, που αντανακλούν ισχυρή ζήτηση, σημείωσαν οι τιμές σε σιτάρι, σόγια, βοοειδή και βαμβάκι. Στον αντίποδα, βρέθηκαν η ζάχαρη, το καλαμπόκι, χυμός πορτοκαλιού και το ρύζι, καθώς οι τιμές τους υποχώρησαν υποδηλώνοντας εξομάλυνση των προηγούμενων ανοδικών πιέσεων και διαφοροποίηση των θεμελιωδών παραγόντων. Οι παγκόσμιες αγορές αγροτικών προϊόντων πιθανά να παραμείνουν ιδιαίτερα ευμετάβλητες, καθώς η αβεβαιότητα στην παγκόσμια προσφορά, οι διαφοροποιήσεις στη ζήτηση μεταξύ περιοχών, οι κλιματικές μεταβολές, οι συνεχιζόμενοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι ενδεχόμενες διαταραχές στις εμπορικές ροές που πιθανά να προκαλέσει η νέα δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αυξημένης αστάθειας.

Για τις κλιματολογικές συνθήκες, το ΝΟΑΑ προβλέπει μετάβαση από το φαινόμενο La Niña σε ουδέτερες συνθήκες, κατά την περίοδο Φεβρουαρίου–Απριλίου 2026 (πιθανότητα 60%), με αυτές να εκτιμώνται ότι θα διατηρηθούν μέχρι και το καλοκαίρι (πιθανότητα 56%). Στο σιτάρι, το ελαφρά πλεονασματικό ισοζύγιο συγκρατεί την ανοδική δυναμική, αν και οι καιρικές συνθήκες και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι προσέφεραν στήριξη στις τιμές. Η επαρκής προσφορά και η σταθερή κατανάλωση δύναται να ασκήσουν πτωτική πίεση στην τιμή της ζάχαρης, ωστόσο ο κίνδυνος του short covering ενισχύει τη μεταβλητότητα στην τιμή της.

Για το καλαμπόκι, το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης αποτυπώνει ήπια σύσφιγξη και πιθανές ανοδικές πιέσεις, αλλά η σταθερή ροή των εξαγωγών εξομαλύνει το ρίσκο των διακυμάνσεων. Στον χυμό πορτοκαλιού, η ενισχυμένη βραζιλιάνικη προσφορά και η απομόχλευση παλαιότερων θέσεων αγοράς συνέβαλλε στη διόρθωση των τιμών. Για το βαμβάκι, παρά το πλεονασματικό ισοζύγιο, η ενίσχυση των τιμών πιθανά να οφείλεται σε short covering και όχι σε βελτίωση των θεμελιωδών.

Η ενισχυμένη παγκόσμια παραγωγή ασκεί καθοδική πίεση στις τιμές της σόγιας, ενώ η αγορά δεν έχει ακόμη απορροφήσει πλήρως τη διευρυμένη προσφορά από τη Βραζιλία, όπως υποδηλώνουν οι συγκρατημένες τοποθετήσεις στα ΣΜΕ. Για τα βοοειδή, η συρρίκνωση της προσφοράς λόγω χαμηλών τοποθετήσεων διατηρεί τις τιμές ενισχυμένες. Στο ρύζι, η αυξημένη προσφορά διαμορφώνει πτωτικό περιβάλλον για τις τιμές, τάση που αποτυπώθηκε στις θέσεις πώλησης στα ΣΜΕ.