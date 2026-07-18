Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Κρήτη
Σεισμός λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι βόρεια του Ρεθύμνου.
Σεισμός ταρακούνησε την Κρήτη λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ήταν της κλίμακας 4,4 Ρίχτερ και με εστιακό βάθος 15 χλμ. και 32 χλμ. ΒΒΑ των Σισών Ρεθύμνου.
Δείτε τα χαρακτηριστικά του σεισμού:
Αναθεωρημένη Λύση
Χρόνος Γέννησης [GMT] : 18/07/2026 09:04:09.21
Μέγεθος : 4.4
Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 35.6438
Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 25.0539
Εστιακό Βάθος [km] : 15.0
Τοποθεσία : 32 Χλμ. ΒΒΑ των Σισών Ρεθύμνου