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Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Κρήτη

Σεισμός λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι βόρεια του Ρεθύμνου.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
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Σεισμός ταρακούνησε την Κρήτη  λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός  ήταν της κλίμακας 4,4 Ρίχτερ και με εστιακό βάθος 15 χλμ. και 32 χλμ. ΒΒΑ των Σισών Ρεθύμνου.

Δείτε τα χαρακτηριστικά του σεισμού:

Αναθεωρημένη Λύση

Χρόνος Γέννησης [GMT] : 18/07/2026 09:04:09.21
Μέγεθος : 4.4
Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 35.6438
Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 25.0539
Εστιακό Βάθος [km] : 15.0
Τοποθεσία : 32 Χλμ. ΒΒΑ των Σισών Ρεθύμνου

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