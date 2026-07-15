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Δύο σεισμικές δονήσεις αναστάτωσαν τη Λέσβο - Επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Σίγρι

Η πρώτη δόνηση εντοπίστηκε 23 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά του Σιγρίου, ενώ η δεύτερη 18 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της ίδιας περιοχής.

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Δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές το βράδυ της Τετάρτης (15/7) σε ολόκληρη τη Λέσβο, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους του νησιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η πρώτη δόνηση σημειώθηκε στις 22:12 και είχε μέγεθος 2,7 Ρίχτερ, ενώ ακολούθησε δεύτερη, ισχυρότερη, στις 22:15, μεγέθους 3,5 Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος της πρώτης δόνησης υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα και της δεύτερης στα 5,4 χιλιόμετρα, γεγονός που συνέβαλε στο να γίνουν αισθητές σε μεγάλη έκταση.

Επίκεντρο και των δύο σεισμών ήταν ο θαλάσσιος χώρος μεταξύ της Λέσβου και των τουρκικών ακτών. Η πρώτη δόνηση εντοπίστηκε 23 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά του Σιγρίου, ενώ η δεύτερη 18 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της ίδιας περιοχής.

Τα χαρακτηριστικά των σεισμών σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο:

Χρόνος Γέννησης [GMT] : 15/07/2026 19:15:20.00
Μέγεθος : 3.5
Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 39.3343
Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 25.6929
Εστιακό Βάθος [km] : 16.7
Τοποθεσία : 19 Χλμ. ΒΔ του Σιγριού

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Χρόνος Γέννησης [GMT] : 15/07/2026 19:12:23.54
Μέγεθος : 2.6
Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 39.3443
Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 25.6819
Εστιακό Βάθος [km] : 15.2
Τοποθεσία : 21 Χλμ. ΒΔ του Σιγριού

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