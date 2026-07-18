Κρήτη: Χειροπέδες σε 57χρονο που επιτέθηκε σε συγχωριανό του με ψαλίδι για πρόβατα

Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 57χρονος που επιτέθηκε με ψαλίδι σε 65χρονο την περασμένη Τετάρτη 15 Ιουλίου στην περιοχή της Φαλάσαρνας στην Κρήτη.



Ο άνδρας κρυβόταν σε χωράφι και μετά από αναζητήσεις οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να του περάσουν χειροπέδες, όπως μεταδίδει το neakriti.gr.



Μάλιστα, κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, οι Αρχές εντόπισαν έναν σκύλο να βρίσκεται σε συνθήκες που φέρεται να παραπέμπουν σε παραβίαση των κανόνων ευζωίας των ζώων και για τον λόγο αυτό συνελήφθη και η σύζυγος του 57χρονου.

Το χρονικό του επεισοδίου

Υπενθυμίζεται ότι το επεισόδιο έγινε στην Κίσσαμο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Φαλάσαρνας, όπου ο 65χρονος μετέβη σε αγροτική έκταση ιδιοκτησίας του. Εκεί, διαπίστωσε πως είχαν εισέλθει στο χωράφι του 150 πρόβατα, τα οποία προκάλεσαν ζημιές.



Παραδίπλα εντόπισε μέσα στο όχημά του τον 57χρονο ιδιοκτήτη των ζώων, ο οποίος τα επέβλεπε. Ο 65χρονος τον πλησίασε προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τις ζημιές, ακολούθησε λογομαχία, ενώ στη συνέχεια ο ο 57χρονος φέρεται να έβγαλε ένα ψαλίδι κουράς για πρόβατα και να κινήθηκε εναντίον του 65χρονου.



Ακολούθησε συμπλοκή κατά την οποία ο 65χρονος τραυματίστηκε στα χέρια, στην προσπάθειά του να αμυνθεί, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ ο 55χρονος είχε καταφέρει να διαφύγει.