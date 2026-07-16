Κνωσός: Η φωτιά δίπλα στο Ανάκτορο και τα κενά στην πρόληψη

Τέσσερα στρέμματα καμένης γης, πυκνοί μαύροι καπνοί που σκέπασαν τον ουρανό και στιγμές αγωνίας για κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες ήταν ο απολογισμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε απόσταση αναπνοής από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Οι εικόνες με τις φλόγες να εκδηλώνονται δίπλα στο σημαντικότερο μινωικό ανάκτορο της Κρήτης και ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία της χώρας προκάλεσαν εύλογη ανησυχία και έφεραν ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας ενός χώρου που υποδέχεται κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο.

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