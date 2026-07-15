Φωτιά τώρα στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου - Μήνυμα από το 112

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ενώ εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 13:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, προκειμένου να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 44 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μήνυμα από το 112

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, στις 13:45, ενεργοποιήθηκε το 112, με ενημερωτικό μήνυμα προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Μελιδοχωρίου Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

Στο σημείο έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια κάτω από τα οποία εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.