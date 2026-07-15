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Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Πατήσια

Φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια: Βρέθηκε νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα - Στο νοσοκομείο ο σύζυγός της

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα .

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Μιχάλης Λεγάκης avatar
Μιχάλης Λεγάκης
Update: 17:36

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου, στα Πατήσια.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής πραγματοποιούν έρευνες στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Μετά από έρευνα, εντοπίστηκε μια νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα. Η ηλικιωμένη, περίπου 75 χρονών, έχασε τη ζωή της.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Ο ηλικιωμένος - περίπου 80 ετών - σύζυγός της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», με αναπνευστικά προβλήματα από την φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς. Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκιάθου από το ύψος της οδού Νάξου έως την οδό Πίνδου.

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Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Πατήσια

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