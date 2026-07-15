Αθωώθηκε ο 56χρονος που προκάλεσε πυρκαγιά στα Βασιλικά - «Προσπάθησα να τη σβήσω», δήλωσε

Αθώος κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ο 56χρονος ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια, το μεσημέρι της Τρίτης (14/7), στην επαρχιακή οδό Βασιλικών – Περιστεράς, στον Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. Ο κατηγορούμενος είχε παραπεμφθεί να δικαστεί για «εμπρησμό εξ αμελείας».

Οι μαρτυρίες και η απόφαση

Ο μάρτυρας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που συνέταξε και την έκθεση αυτοψίας ανέφερε στο δικαστήριο ότι: «Κάηκαν ξερά χόρτα. Ο κατηγορούμενος είχε ένα λάστιχο και έριχνε νερό. Πέρασε η φωτιά σε μεγαλύτερη έκταση και καψαλίστηκαν κάποια ελαιόδενδρα. Η φωτιά προκλήθηκε πιθανόν από εργασία που έκανε με κρουστικό εργαλείο. Προκλήθηκε από σπινθήρες.

Τα δυο εργαλεία που είχε ήταν βενζινοκίνητα αλλά δεν είχαν διαρροή. Το ελέγξαμε. Ο ίδιος κάλεσε την πυροσβεστική. Είχε κάνει προσπάθεια να σβήσει τη φωτιά».

Κατά την απολογία του, ο 56χρονος επισήμανε τα εξής: «Αν το έβλεπα θα το σταματούσα, δεν είδα καμία σπίθα, καμία φωτιά. Με το κρουστικό μάλλον χτύπησα κάποια πέτρα (...) Ο εργάτης μου φώναξε "φωτιά". Μέχρι να έρθει η Πυροσβεστική προσπαθούσα να σβήσω με λάστιχο και κουβάδες νερού».

Κατά την αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε «να μείνει ατιμώρητος ο κατηγορούμενος».

Μπαμπανάρας: Ο εντολέας μου έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αποτρέψει τον κίνδυνο

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου, Απόστολος Μπαμπανάρας, δήλωσε στον FLASH τα εξής: «Το δικαστήριο μελετώντας λεπτομερώς την σχηματισθείσα ποινική δικογραφία σε βάρος του εντολέα μου και σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά έτσι όπως εκτυλίχθηκαν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης περί αποτροπής-ελλάτωσης του κινδύνου που ανέκυψε, υιοθετώντας πως ο εντολέας μου έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αποτρέψει τον κίνδυνο και συγκεκριμένα της φωτιάς που προκλήθηκε».

Ο δικηγόρος Απόστολος Μπαμπανάρας

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται πως στη σύλληψη του 56χρονου για την πυρκαγιά από αμέλεια είχε προχωρήσει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης, του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης.



Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 56χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής περίφραξης, όταν από την κρούση μεταλλικού σφυριού σε σιδηροπάσσαλο δημιουργήθηκαν σπινθήρες, με αποτέλεσμα να αναφλεγούν τα ξερά χόρτα εντός οικοπέδου.Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα σε εκτάσεις με υπολείμματα καλλιέργειας σιτηρών, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε γεωργική έκταση με ελαιόδεντρα.



Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη με 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες Ο.Τ.Α. Λόγω της εξέλιξης του συμβάντος ενεργοποιήθηκε και το 112, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες της περιοχής ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.