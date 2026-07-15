Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ελευθερούπολη κοντά στην Εγνατία Οδό - Επιχειρούσαν 3 εναέρια

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Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 16:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της Εγνατίας Οδού στην Ελευθερούπολη, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούσαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Παγγαίου συνέδραμαν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο σημείο είχε μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

