Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Νεοχωρούδα Ωραιοκάστρου - Ήχησε το 112

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Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση το απόγευμα της Τετάρτης (15/7) πλησίον του Γαλλικού ποταμού, στη Νεοχωρουδα Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Στην μάχη για την κατάσβεσή της, επιχειρούσαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συμμετέχουν στην αεροπυρόσβεση 5 αεροσκάφη. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου συνέδραμαν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Νεοχωρούδα Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 31 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 5 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 15, 2026

Στις 18:30, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προτρέποντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Σημειώνεται, πως η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) ενώ καθόλη τη διαρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Στο σημείο είχε μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.