Φωτιά τώρα στο Ανατολικό Θεσσαλονίκης - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 18:30 το απόγευμα της Τετάρτης (15/7) σε χαμηλή βλάστηση στο Ανατολικό Θεσσαλονίκης στο δήμο Δέλτα, κινητοποιώντας άμεσα τις Αρχές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην επιχείρηση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Αναφέρεται, μάλιστα, πως το σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς είναι βαλτώδες με αποτέλεσμα να αδυνατούν να προσεγγίσουν οι υδροφόρες του οικείου δήμου.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.