Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 14 Ιουλίου σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 12:00, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, πραγματοποιώντας διαβροχές και ελέγχους για την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Μήνυμα από το 112

Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς, στις 13:05, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους και όσους βρίσκονταν κοντά στην περιοχή, με την Πολιτική Προστασία να καλεί τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βασιλικά της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 14, 2026