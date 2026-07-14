Breaking news icon BREAKING
NEWS

Συναγερμός στις Βρυξέλλες: Φωτιά σε κτίριο κατοικιών - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Ελλάδα Φωτιά

Φωτιά στο Ύπατο Θήβας - 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 20 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτική έκταση στο Ύπατο Θήβας στη Βοιωτία. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 20 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα υδροφόρες του Δήμου Θήβας συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Επιπλέον, στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Τέλος, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.


Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader