Φωτιά στο Ύπατο Θήβας - 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτική έκταση στο Ύπατο Θήβας στη Βοιωτία. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 20 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα υδροφόρες του Δήμου Θήβας συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Επιπλέον, στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Τέλος, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.



