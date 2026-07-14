Φωτιά τώρα στο Αλιβέρι Ευβοίας: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Εστάλη μήνυμα από το 112

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (14/7) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων, στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:00 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 35 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των πολιτών

Στις 12:17 εστάλη μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, προκειμένου να ενημερωθούν για το περιστατικό και να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Το μήνυμα αφορούσε τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτας της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων, στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Η εξέλιξη του μετώπου παρακολουθείται συνεχώς, καθώς στην περιοχή επιχειρεί και drone επιτήρησης του Πυροσβεστικού Σώματος, παρέχοντας εικόνα της κατάστασης και υποστηρίζοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό.

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, το οποίο έχει αναλάβει τη δ